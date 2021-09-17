أعمال بحث عن شاب فقدت آثاره في بحيرة طبرية

تلقت الشرطة بلاغا حول فقدان آثار شاب، يبلغ 30 عاما من العمر، بعد دخوله بحيرة طبرية خلال تواجده برفقة والده؛ بعد ظهر اليوم الجمعة.

وجاء في التفاصيل، أن الشاب دخل مياه البحيرة من شاطئ خوري وهو غير معد للسباحة؛ حسب ما ادعت الشرطة.

واستدعيت طواقم من الإنقاذ ووحدة الغواصين إلى المكان بمساندة مروحية، إذ تجري أعمال بحث عن الشاب المفقود.

ولم يتم الإبلاغ حتى كتابة هذه السطور عن العثور على الشاب المفقود.

ومما يذكر أن الفترة الأخيرة شهدت حوادث غرق في عدة شواطئ بمختلف أنحاء البلاد، أسفرت عن مصرع وإصابة العديد من المستجمين.