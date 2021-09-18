الرامة: إصابة خطيرة لشاب في جريمة طعن

أصيب شاب، يبلغ 31 عاما من العمر، بجروح وصفت بأنها خطيرة في جريمة طعن بقرية الرامة في منطقة الشاغور، اليوم السبت.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنه "تلقينا بلاغا عند الساعة 15:25 حول إصابة شاب في حادث عنف بالرامة، وقدم طاقم طبي الإسعافات الأولية لشاب عانى جروحا خطيرة وحالته مستقرة".

وأحيل المصاب، على وجه السرعة، إلى مستشفى "زيف" في صفد لاستكمال العلاج.

هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة واعتقلت مشتبها بالضلوع في طعن قريبه على خلفية قيامه بالدفاع عن كلب جرى طعنه من قبل المشتبه.