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الزرازير: إصابة حرجة لشاب في جريمة إطلاق نار

تاريخ النشر: 20/09/2021 - 16:46

الزرازير: إصابة حرجة لشاب في جريمة إطلاق نار
من مكان الجريمة في الزرازير
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أصيب شاب، في العشرينيات من عمره، بجروح وصفت بأنها حرجة في جريمة إطلاق نار ببلدة الزرازير، اليوم الإثنين.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنه "تلقينا بلاغا عند الساعة 16:07 حول مصاب في حادث عنف بالزرازير، وقدم طاقم طبي عمليات الإنعاش له إذ عانى جروحا حرجة".

وذكر أحد المضمدين أن "المصاب كان فاقدا للوعي وعانى جروحا حرجة في أنحاء جسده، وعلى الفور قدمنا له الإسعافات الأولية وعمليات الإنعاش".

وأحيل المصاب، على وجه السرعة، إلى مستشفى "هعيمك" في العفولة لاستكمال العلاج.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تُعرف خلفيتها بعد؛ دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

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#الزرازير
#العنف والجريمة
#إطلاق نار

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