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إصابة شرطيين دهسا في نهريا

تاريخ النشر: 21/09/2021 - 10:40

إصابة شرطيين دهسا في نهريا
(صورة توضيحية)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أصيب شرطيان بجروح حرجة ومتوسطة إثر تعرضهما للدهس في مدينة نهريا؛ صباح اليوم الثلاثاء.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن الحديث يدور عن شرطي وخادم في جهاز الشرطة، إذ تعرضا للدهس خلال تواجدهما على حاجز جرى نصبه بالقرب من أحد الشواطئ في نهريا.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنه "تلقينا بلاغا عند الساعة 10:14 حول مصابين في نهريا، وأجرى طاقم طبي عمليات إنعاش لأحدهما ووصفت حالته بالحرجة، بينما قدمت العلاجات الأولية للمصاب الآخر، وهو بحالة متوسطة".

وأحيل المصابان إلى المركز الطبي للجليل (مستشفى الجليل الغربي) في نهريا لاستكمال العلاج.

هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث الذي لم تتضح خلفيته بعد؛ وشرعت بأعمال البحث عن السيارة الضالعة فيه.

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#نهريا
#حوادث الدهس

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