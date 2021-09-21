معارضة نواب ديمقراطيين ترجئ مصادقة الكونغرس على مساعدات عسكرية بقيمة مليار دولار لإسرائيل

عارض نواب ديمقراطيون، اليوم الثلاثاء، إدراج بند ينص على تقديم مساعدات عسكرية أميركية بقيمة مليار دولار لإسرائيل، في قانون الموازنة العامة الأميركية، الأمر الذي أدى إلى إرجاء المصادقة على المساعدات التي من المتوقع أن يتم إدراجها في ميزانية الدفاع التي سيتم طرحها لمصادقة الكونغرس خلال بضعة أشهر.

وتتعلق المساعدات التي تهدت بها إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، في تعزيز مخزون ذخيرة الجيش الإسرائيلي في أعقاب الحرب الأخيرة على قطاع غزة المحاصر، في أيار/ مايو الماضي، بما في ذلك إمداد منظومة "القبة الحديدية" المضادة للصواريخ، بالذخيرة والمعدات اللازمة.

وكانت التقارير الإسرائيلية قد أشارت إلى أن إسرائيل توجهت إلى واشنطن، خلال الاجتماعات التي عقدها وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، مع مسؤولين في إدارة بايدن، من بينهم وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، ومستشار الأمن القومي، جاك سوليفان، ووزير الدفاع لويد أوستن، في واشنطن، مطلع حزيران/ يونيو الماضي.

وخلال الحرب التي شنّها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، في الفترة ما بين 10 و21 مايو/أيار الماضي، استخدم كميات كبيرة من صواريخ منظمة القبة الحديدية، المضادة للصواريخ، في التصدي للقذائف التي أطلقتها الفصائل الفلسطينية من قطاع غزة على المناطق الإسرائيلية.

وفي أعقاب اجتماعه بالمسؤولين الأميركيين، كتب غانتس في تغريدة على تويتر: "تشرفت بالترحيب بي، في البنتاغون من قبل صديقي وزير الدفاع لويد اوستن؛ نظرنا في طرق للمساعدة في تحويل لحظة التحدي هذه إلى فرصة، ممتنون للعلاقات الدائمة بين مؤسساتنا الدفاعية، والتي تساعد في الحفاظ على أمن شعوبنا وجعل عالمنا أكثر سلامًا". وأضاف "لقد شكرته والإدارة كلها، على وقوفها إلى جانب الولايات المتحدة إلى جانب إسرائيل، في مواجهة التحديات الإقليمية القريبة والبعيدة".

وخلال اجتماعه مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، أواخر آب/ أغسطس الماضي تعهد الرئيس الأميركي، بايدن، بتقديم مساعدات عسكرية، لإعادة شحن منظومة القبة الحديدية، المضادة للصواريخ، فيما صرّح وزير الدفاع أوستن، عقد اجتماعه مع بينيت في الـ25 من آب/ أغسطس الماضي: "إدارتنا ملتزمة بضمان استمرار القبة الحديدية (المضادة للصواريخ) في حماية المواطنين الإسرائيليين".

وتحصل تل أبيب من واشنطن على صواريخ "تامير" الاعتراضية المستخدمة في منظومة "القبة الحديدية"، ويقدر ثمن الصاروخ الواحد بـ50 ألف دولار. وشدد أوستين على التزام واشنطن بـ"الحفاظ على قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها ضد إيران ووكلائها"، على حد تعبيره.