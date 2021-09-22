معطيات مقلقة وخطيرة: 84% من السكان العرب في بلدات حمراء

يعيش 84% من السكان العرب في بلدات حمراء وفقا لخطة "رَمزور" (الشارة الضوئية التي تصنف البلدات وفقا لانتشار فيروس كورونا فيها - أخضر، أصفر، برتقالي وأحمر كانتشار واسع جدا)، ما يدل على انتشار واسع وخطير للعدوى بين المواطنين العرب في البلاد.
صورة الوضع المحتلنة في البلاد وفقا لمعطيات وزارة الصحة
التطعيمات:
3,104,708 تلقّوا الجرعة الثالثة من التطعيم.
5,593,597 تلقّوا الجرعة الثانية.
6,073,103 تلقّوا الجرعة الأولى.
الحالات الصعبة، بحسب العمر لكل 100 ألف شخص:
• أبناء 60 عامًا وما دون:
غير متطعّم - 7.8
متطعّم بدون جرعة معزّزة - 1.4
متطعّم مع جرعة معزّزة - 0.5
• أبناء 60 عامًا وما فوق:
غير متطعّم - 171.2
متطعّم بدون جرعة معزّزة - 40.2
متطعّم مع جرعة معزّزة- 4.1
مرضى مؤكّدون جدد لغاية أمس الثلاثاء: 4,800
توجهوا لإجراء فحص كورونا لغاية أمس: 102,696
حتى الآن:
723 حالة صعبة
172 مرضى يخضعون للتنفس الاصطناعي
7,582 حالة وفاة منذ انتشار الوباء.
تفاصيل أوفى بعد قليل...
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