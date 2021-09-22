معطيات مقلقة وخطيرة: 84% من السكان العرب في بلدات حمراء

يعيش 84% من السكان العرب في بلدات حمراء وفقا لخطة "رَمزور" (الشارة الضوئية التي تصنف البلدات وفقا لانتشار فيروس كورونا فيها - أخضر، أصفر، برتقالي وأحمر كانتشار واسع جدا)، ما يدل على انتشار واسع وخطير للعدوى بين المواطنين العرب في البلاد.

صورة الوضع المحتلنة في البلاد وفقا لمعطيات وزارة الصحة

التطعيمات:

3,104,708 تلقّوا الجرعة الثالثة من التطعيم.

5,593,597 تلقّوا الجرعة الثانية.

6,073,103 تلقّوا الجرعة الأولى.

الحالات الصعبة، بحسب العمر لكل 100 ألف شخص:

• أبناء 60 عامًا وما دون:

غير متطعّم - 7.8

متطعّم بدون جرعة معزّزة - 1.4

متطعّم مع جرعة معزّزة - 0.5

• أبناء 60 عامًا وما فوق:

غير متطعّم - 171.2

متطعّم بدون جرعة معزّزة - 40.2

متطعّم مع جرعة معزّزة- 4.1

مرضى مؤكّدون جدد لغاية أمس الثلاثاء: 4,800

توجهوا لإجراء فحص كورونا لغاية أمس: 102,696

حتى الآن:

723 حالة صعبة

172 مرضى يخضعون للتنفس الاصطناعي

7,582 حالة وفاة منذ انتشار الوباء.

تفاصيل أوفى بعد قليل...