  2. فلسطينيات
  3. أخبار

الصحة الفلسطينية: 12 حالة وفاة بكورونا و2,083 إصابة جديدة

تاريخ النشر: 23/09/2021 - 13:16

الصحة الفلسطينية: 12 حالة وفاة بكورونا و2,083 إصابة جديدة
مركز تطعيم في نابلس (أ ب أ)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، تسجيل 12 وفاة من جراء فيروس كورونا المستجد، وتشخيص 2,083 إصابة جديدة بالفيروس، مقابل تسجيل 2,675 حالة تعافٍ خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وأوضحت وزيرة الصحة، مي كيلة، في التقرير اليومي للحالة الوبائية، أن الوفيات الجديدة سجلت في المحافظات على النحو التالي: قطاع غزة - 8 حالات، طولكرم - حالتان، جنين - حالة واحدة، قلقيلية - حالة واحدة.

وذكرت أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: قلقيلية - 43 حالة، طولكرم - 80 حالة، نابلس - 102 حالات، ضواحي القدس - 27 حالة، سلفيت - 24 حالة، جنين - 78 حالة، طوباس - 9 حالات، أريحا والأغوار - 36 حالة، رام الله والبيرة - 100 حالة، بيت لحم - 20 حالة، الخليل - 30 حالة، قطاع غزة - 1,534 حالة.

وجاءت هذه النتائج بعد إجراء 9103 فحوصات لتشخيص الإصابة بكورونا.

وبيّنت المعطيات الرسمية أن نسبة التعافي من فيروس كورونا بلغت 91.8%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 7.2%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 72 مصابا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في مستشفيات الضفة 205 مصابين، بينهم 14 مصابا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وفيما يخص حملة التطعيم، بلغ العدد الإجمالي لمتلقي الطعومات المضادة للفيروس في الضفة الغربية وقطاع غزة 1,347,092، بينهم 654,315 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

وبحسب بيانات وزارة الصحة، بلغ عدد متلقي التطعيم في الضفة الغربية 950,324 شخصا، بنسبة تصل إلى 54.3% من منالفئة المستهدفة؛ فيما تلقى 396,768 شخصا في قطاع غزة التطعيم، بنسبة تصل إلى 31.4% من الفئة المستهدفة.

بودكاست عرب 48

#فيروس كورونا
#وزارة الصحة الفلسطينية

حوارات

حوار مع ليئا تسيمل: عن سياسات الاعتقال والأسر
حوار مع ليئا تسيمل: عن سياسات الاعتقال والأسر

2021-09-18

د. جريس: المجتمع العربي كان الأكثر تضررا والأكثر بطئا في التعافي من أزمة كورونا الاقتصادية
د. جريس: المجتمع العربي كان الأكثر تضررا والأكثر بطئا في التعافي من أزمة كورونا الاقتصادية

2021-09-11

د. نبيه بشير: إسرائيل نحو تغلغل الخطاب الديني وإعادة تعريف الصهيونية
د. نبيه بشير: إسرائيل نحو تغلغل الخطاب الديني وإعادة تعريف الصهيونية

2021-09-04

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

اقتحامات متواصلة: "المستوطنون يسعون لفرض واقع جديد في الأقصى ضمن مخطط حكومي"
اقتحامات متواصلة: "المستوطنون يسعون لفرض واقع جديد في الأقصى ضمن مخطط حكومي"

2021-09-23

"حماس": لم نتلق ردا إيجابيا على مقترحنا لصفقة تبادل أسرى
"حماس": لم نتلق ردا إيجابيا على مقترحنا لصفقة تبادل أسرى

2021-09-22

استشهاد الأسير المحرّر مسالمة: إهمال طبيّ ممنهج من قِبل الاحتلال
استشهاد الأسير المحرّر مسالمة: إهمال طبيّ ممنهج من قِبل الاحتلال

2021-09-22

الأكثر قراءة

كفر ياسيف: مصرع شابة سقطت عن ارتفاع

كفر ياسيف: مصرع شابة سقطت عن ارتفاع

2021-09-22
تمديد اعتقال المشتبه بدهس الشرطيين في نهريا لثمانية أيام

تمديد اعتقال المشتبه بدهس الشرطيين في نهريا لثمانية أيام

2021-09-22
محاولة لتسريع الزج بالشاباك في البلدات العربية بحجة مكافحة الجريمة

محاولة لتسريع الزج بالشاباك في البلدات العربية بحجة مكافحة الجريمة

2021-09-22
تقرير: رُبع سكان إسرائيل يعانون من انعدام أمن غذائي

تقرير: رُبع سكان إسرائيل يعانون من انعدام أمن غذائي

2021-09-22
معطيات مقلقة وخطيرة: 84% من السكان العرب في بلدات حمراء

معطيات مقلقة وخطيرة: 84% من السكان العرب في بلدات حمراء

2021-09-22