الصحة الفلسطينية: 12 حالة وفاة بكورونا و2,083 إصابة جديدة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، تسجيل 12 وفاة من جراء فيروس كورونا المستجد، وتشخيص 2,083 إصابة جديدة بالفيروس، مقابل تسجيل 2,675 حالة تعافٍ خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وأوضحت وزيرة الصحة، مي كيلة، في التقرير اليومي للحالة الوبائية، أن الوفيات الجديدة سجلت في المحافظات على النحو التالي: قطاع غزة - 8 حالات، طولكرم - حالتان، جنين - حالة واحدة، قلقيلية - حالة واحدة.

وذكرت أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: قلقيلية - 43 حالة، طولكرم - 80 حالة، نابلس - 102 حالات، ضواحي القدس - 27 حالة، سلفيت - 24 حالة، جنين - 78 حالة، طوباس - 9 حالات، أريحا والأغوار - 36 حالة، رام الله والبيرة - 100 حالة، بيت لحم - 20 حالة، الخليل - 30 حالة، قطاع غزة - 1,534 حالة.

وجاءت هذه النتائج بعد إجراء 9103 فحوصات لتشخيص الإصابة بكورونا.

وبيّنت المعطيات الرسمية أن نسبة التعافي من فيروس كورونا بلغت 91.8%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 7.2%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 72 مصابا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في مستشفيات الضفة 205 مصابين، بينهم 14 مصابا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وفيما يخص حملة التطعيم، بلغ العدد الإجمالي لمتلقي الطعومات المضادة للفيروس في الضفة الغربية وقطاع غزة 1,347,092، بينهم 654,315 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

وبحسب بيانات وزارة الصحة، بلغ عدد متلقي التطعيم في الضفة الغربية 950,324 شخصا، بنسبة تصل إلى 54.3% من منالفئة المستهدفة؛ فيما تلقى 396,768 شخصا في قطاع غزة التطعيم، بنسبة تصل إلى 31.4% من الفئة المستهدفة.