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الطيبة: إصابتان إحداهما خطيرة في جريمتي طعن وإطلاق نار

تاريخ النشر: 23/09/2021 - 22:29

الطيبة: إصابتان إحداهما خطيرة في جريمتي طعن وإطلاق نار
من موقع إحدى الجريمتين في المدينة
تحرير: باسل مغربي
ضياء حاج يحيى ضياء حاج يحيى

أُصيب شخصان بجراح متفاوتة، جرّاء تعرّضهما لجريمتَي إطلاق نار، ودهس في مدينة الطيبة، مساء الخميس.

وذكرت الشرطة في بيان، أنّها تلقت بلاغا حول تعرّض شخص للطعن، من قِبل قريبه.

وأوضح البيان أنه تمّ نقل الشاب إلى مشفى "بلينسون" في بيتاح تيكفا، لاستكمال تلقي العلاج، لافتا إلى أن الشرطة فتحت تحقيقا في ملابسات الجريمة.

كما أصيب شاب يبلغ من العمر 40 عاما بجراح متوسطة، إثر تعرّضه لجريمة إطلاق نار، بالقرب من منطقة البريد المركزية في الطيبة.

وبحسب المعلومات المتوفرة، فقد أصيب الشاب خلال تواجده في محل تجاري تابع له.

ونُقل الشاب وهو يعاني من جروح في القسم السفلي من جسده إلى مشفى "مئير" في كفار سابا، لتلقي العلاج.

ووصلت قوات من الشرطة للمكان، وأغلقت الشارع، وقامت بفتح تحقيق في الجريمة، دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه بهم في الجريمتين.

وعثر، الثلاثاء الماضي، على قتيل جرّاء إطلاق نار داخل سيارة في منطقة النقب، لترتفع بذلك حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ بداية العام الجاري إلى 78 قتيلا.

بودكاست عرب 48

#الطيبة
#طعن
#إطلاق نار
#الجريمة في المجتمع العربي

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