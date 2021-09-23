اللد: الإفراج عن محمد مصري أحد مُعتقلي الهبّة

أطلقت المحكمة المركزية في اللد، اليوم الخميس، سراح المعتقل محمد مصري، المعتقل ضمن حملة الاعتقالات التي تلت قتل الشهيد موسى حسونة في المدينة، أثناء الهبّة الشعبية التي جاءت نصرةً للقدس والأقصى وقطاع غزة وضدّ اعتداءات المستوطنين.

وكانت المحكمة ذاتها، قد أطلقت في الرابع عشر من الشهر الجاري، سراح المعتقل مهند أبو قطيفان من المدينة، بشرط الخضوع إلى حبس منزليّ.

كما كانت النيابة العامة قد قدمت في الأول من تموز/ يوليو الماضي، إلى المحكمة المركزية في اللد، لوائح اتهام ضد أربعة شبان من سكان المدينة؛ نسبت إليهم "محاولة إضرام النار في محطة للشرطة في المدينة"، خلال المواجهات التي شهدتها البلاد، في شهر أيار/ مايو الماضي.

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