قتيل بجريمة إطلاق نار في بيتاح تيكفا

قُتل رجل (32 عاما) في جريمة إطلاق نار في مدينة بيتاح تيكفا، فجر اليوم، الجمعة. وعُثر على القتيل داخل سيارة بالقرب من حديقة عامة وعليه علامات تعرضه لإطلاق نار.

وأعلن مسعفون في "نجمة داود الحمراء" عن وفاته في موقع الجريمة. وتُجري الشرطة تحقيقا في ظروف الجريمة، واعتقلت الشرطة شخصا (29 عاما) من سكان المدينة في المنطقة التي عُثر فيها على القتيل.

وتشتبه الشرطة بأن الجريمة جاءت استمرارا لعراك جرى في وقت سابق في الحديقة العامة. وبسبب العثور على جثة القتيل في سيارة، يجري التحقيق حول ما إذا جرت محاولة لنقله إلى المستشفى أو محاولة إخفاء الجثة.

وقُتل في مدينة حيفا، مساء أمس، حسام عثمان من سكان المدينة، عندما كان في سيارته في شارع اللنبي في المدينة.

ونقل مسعفون من "نجمة داود الحمراء" عثمان وسط محاولات إنعاش إلى مستشفى "رامبام" حيث تم الإعلان عن وفاته هناك.

وفتحت الشرطة تحقيقا في الجريمة وأجرت عمليات بحث عن مشتبهين. كذلك هناك شبهات بأن سيارة احترقت في منطقة صناعية في جنوب حيفا، تابعة للمشتبهين بتنفيذ الجريمة وأحرقت بهدف طمس أدلة.