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إصابات خطيرة إثر انهيار جدار على عمال بكفر كنا

تاريخ النشر: 28/09/2021 - 12:22

إصابات خطيرة إثر انهيار جدار على عمال بكفر كنا
من مكان الحادث بكفر كنا، صباح اليوم (طواقم الإنقاذ)
تحرير: قاسم بكري
زكريا حسن زكريا حسن

أصيب 10 عمال بجروح وصفت بأنها بين خطيرة ومتوسطة إثر انهيار جدار في قرية كفر كنا، صباح اليوم الثلاثاء.

وأكد عدد من الأهالي في المكان أن عددا من العمال أصيبوا وعلقوا تحت الركام من جراء انهيار الجدار في ورشة للبناء بكفر كنا.

وأفاد شهود عيان لـ"عرب 48" أن "الجدار كان آيلا للانهيار، وحذر عدد من المواطنين من احتمال انهيار الجدار على العمال".

وصرح الناطق الرسميّ بلسان سلطة الإطفاء والإنقاذ للإعلام العربي أنه "تم استلام بلاغ في مركز 102 حول انهيار جدار ترابي في ورشة بناء في بلدة كفر كنا مقابل محطة وقود 'باز'. طواقم الإطفاء والإنقاذ وصلت إلى المكان وباشرت بمعالجة الحاصل، حيث تم تسجيل 10 إصابات بينها خطيرة ومتوسطة، فيما يستمر العمل على إنقاذ عامل من تحت الصخور والركام حيث تمكنت الطواقم من سماع صوته. وتم التواصل مع جهات في المجلس المحلي لإرسال آلية حفر للمساعدة في أعمال البحث والإنقاذ".

وأفاد مصدر طبي أنه تلقى بلاغا عن انهيار جدار على جرافة في ورشة بناء بمدخل كفر كنا ما أسفر عن إصابات عدة بينها عامل علق تحت الركام ومصابون بجروح خطيرة ومتوسطة وطفيفة.

وقام العشرات من أهالي كفر كنا بالمساعدة في إنقاذ العمال المصابين وانتشالهم من تحت الركام.

وقدمت طواقم طبية العلاجات الأولية للمصابين ونقلتهم بسيارات الإسعاف المكثف ومروحية طبية إلى المستشفيات.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أن "مركز نجمة داود الحمراء في منطقة جلبوع تلقى بلاغا نحو الساعة 10:59 حول انهيار جدار على جرافة في ورشة بناء على شارع رقم 754 قرب محطة الوقود 'باز' في مدخل كفر كنا، وعمل الطاقم الطبي على تقديم الإسعافات الأولية للمصابين وعددهم 6، بينهم عالق وهو بحالة خطيرة، والثاني وصفت جروحه بالمتوسطة، والآخرون إصاباتهم طفيفة".

وفي وقت لاحق، أفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنه "استمرارا لحادثة انهيار الجدار في كفر كنا، قام أفراد الطاقم الطبي بإحالة 5 مصابين إلى مستشفيي 'رمبام' في حيفا والإنجليزي في الناصرة، بينهم شاب (25 عاما) وصفت حالته بالحرجة وهو فاقد الوعي ومربوط بأجهزة التنفس الاصطناعي، وشاب (34 عاما) وصفت حالته بالمتوسطة مع إصابات بالأطراف، وثلاثة آخرون وصفت إصاباتهم بالطفيفة. وفي المكان لا يزال عامل (30 عاما) داخل الجرافة وهو بوعيه والطواقم تعمل على إنقاذه، والبحث عن عالقين آخرين جار".

ووفقا للشرطة فإن "مركز الشرطة تلقى بلاغا حول انهيار جدار خلال أعمال بناء في ورشة قرب محطة وقود في كفر كنا، ما أسفر عن إصابة عمال، وفي المكان يوجد عالق تعمل الطواقم على إنقاذه".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.

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#عمال
#كفر كنا
#حوادث العمل

إصابات خطيرة إثر انهيار جدار على عمال بكفر كنا

إصابات خطيرة إثر انهيار جدار على عمال بكفر كنا

إصابات خطيرة إثر انهيار جدار على عمال بكفر كنا

إصابات خطيرة إثر انهيار جدار على عمال بكفر كنا

إصابات خطيرة إثر انهيار جدار على عمال بكفر كنا

إصابات خطيرة إثر انهيار جدار على عمال بكفر كنا

إصابات خطيرة إثر انهيار جدار على عمال بكفر كنا

إصابات خطيرة إثر انهيار جدار على عمال بكفر كنا

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