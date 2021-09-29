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العليا الإسرائيلية تؤجل إخلاء الخان الأحمر

تاريخ النشر: 29/09/2021 - 10:32

العليا الإسرائيلية تؤجل إخلاء الخان الأحمر
زراعة الأشجار بقرية الخان الأحمر المهدد بالهدم (وفا)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

استجابت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، إلى طلب الحكومة الإسرائيلية بتأجيل إخلاء وتهجير أهالي قرية الخان الأحمر الواقعة شرقي مدينة القدس المحتلة، بستة أشهر إضافية، فيما أوصى جهاز الأمن العام "الشاباك" بعدم إخلاء القرية في الوقت الحالي.

وطلبت الحكومة الإسرائيلية، في مطلع أيلول/سبتمبر الجاري، من المحكمة العليا تأجيل إخلاء وتهجير أهالي الخان الأحمر، بستة أشهر إضافية. وكان قضاة المحكمة قرروا في الجلسة الأخيرة التي نظروا خلالها في القضية بأن المهلة التي توشك على الانتهاء ستكون الأخيرة.

وعلى الرغم من الاستجابة للطلب، بيد أن قاضي المحكمة، وجه انتقادات لطلب الحكومة الإسرائيلية تأجيل إخلاء القرية عدة مرات.

وقال القاضي في مجمل قراره "هذه المرة أيضا، نوافق على طلب الحكومة تأجيل عملية الإخلاء بحوالي نصف سنة إضافية، إذ التوقع هو أنه في نهاية فترة التمديد وهذا التاريخ سيعرض على المحكمة قرارا واضحا من قبل الحكومة، بعد استنفاد جميع الاحتمالات".

وأضاف القاضي "توجه المحكمة هو استكمال الاستماع إلى هذا الالتماس بعد وقت قصير من انتهاء مدة التمديد وتقديم إشعار التحديث بشأن المستجدات، والردود اللاحقة".

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#الخان الأحمر
#الحكومة الإسرائيلية
#إخلاء
#تهجير

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