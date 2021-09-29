تمديد اعتقال المشتبه بدهس الشرطيين في نهريا لثمانية أيام إضافية

مددت محكمة الصلح في مدينة حيفا اعتقال المقاول نسيم الصح (44 عاما) من مدينة عرابة البطوف، لثمانية أيام أخرى، اليوم الأربعاء، بشبهة دهس شرطي ومتطوع في جهاز الشرطة عمدا خلال تواجدهما على حاجز جرى نصبه قرب أحد الشواطئ في مدينة نهريا، يوم 21 أيلول/ سبتمبر 2021، ما أسفر عن مصرع الشرطي حسام زغير (32 عاما) وإصابة الشرطي أمير أبو ريش (41 عاما) من قرية يركا، بجروح وصفت بأنها متوسطة.

ونسبت الوحدة المركزية في شرطة لواء الساحل للمشتبه به "الإماتة بعدم الاكتراث (القتل العَمْد)، ومحاولة القتل، والفرار من دورية الشرطة ومغادرة المكان بعد الدهس، وتشويش إجراءات المحكمة".

وقال المحامي الموكل بالدفاع عن المشتبه به، طارق نعامنة، لـ"عرب 48" في وقت سابق إن "موكلي لديه ما يقال حول ما حدث، وهناك أمور ستنكشف، لكن في الوقت المناسب وبعد الانتهاء من التحقيقات، سيما وأن ادعاءات كثيرة قد جرى تلفيقها لموكلي مثل الخلفية القومية وحيازة مخدرات ونقل عمال دون تصاريح، والتي سرعان ما جرى إسقاطها لاحقا".

وختم نعامنة بالقول إنه "أنا وموكلي من أكثر المعنيين بكشف حقيقة ما حدث، وبدورنا سنمهل الشرطة الوقت الكافي حتى تنهي تحقيقاتها، إذ ستكون هناك مفاجآت سنقوم بالكشف عنها بعد ذلك".

ووفقا للاشتباه، فإن الشرطيين وصلا إلى ورشة بناء بحثا عن عمال يمكثون "دون تصاريح إقامة في البلاد"، وفي أعقاب ذلك تعرضا للدهس من قبل سيارة لاذت بالفرار من المكان؛ حسب ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية. وذُكر أن الشرطيين وصلا إلى المكان بعد تلقي بلاغ حول انزعاج المواطنين من أعمال في البنية التحتية، على إثره نشب جدال بينهما ومدير العمل أعقبه قيام الأخير بدهسهما؛ حسب الاشتباه.