استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال شرقي قطاع غزة

استشهد الشاب محمد عبد الكريم عمار برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة اليوم، الخميس. وعمار هو الشهيد الفلسطيني الثالث منذ فجر اليوم، بعد استشهاد مواطنين في القدس وبرقين.

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن شهود عيان أن قوات الاحتلال أطلقت النار على الشهيد أثناء اصطياده الطيور في المنطقة المذكورة.

وأفاد مصدر طبي باستشهاد عمار، بعد إصابته برصاصة مباشرة في الرقبة أطلقها تجاهه جنود الاحتلال أثناء تواجده شرقي البريج.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن قناص إسرائيلي أطلق النار على الشهيد بادعاء اقترابه من السياج الأمني المحيط بقطاع غزة.

وادعى جيش الاحتلال في بيان أن "مواقع رصد تابعة للجيش الإسرائيلي رصدت ثلاثة مشتبهين اقتربوا من السياج الأمني في شمال قطاع غزة، وفيما أحد المشتبهين رُصد يحفر في الارض ويحمل حقيبة مشبوهة. وفي أعقاب التشخيص، أطلقت قوات الجيش الإسرائيلي في النقطة النار باتجاه المشتبه. ومعلوم أن هناك ادعاء حول قتيل فلسطيني نتيجة إطلاق النار. والحدث قيد التحقيق".

وفجر اليوم، استشهد فلسطينيان وأصيب إثنان آخران بجروح متفاوتة، بعد تعرضهم لإطلاق نار من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي بحادثين منفصلين، بالقرب من جنين وفي منطقة باب السلسلة بالقرب من المسجد الأقصى بالقدس المحتلة.

واستشهدت الشابة إسراء خزيمية، من قباطية، (30 عاما)، تأثرا بالجروح التي أصيبت بها جراء تعرضها، فجر اليوم، لإطلاق نار من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في القدس القديمة، بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن.

وفي محافظة جنين، استشهد الشاب علاء ناصر شفيق زيود (22عاما) من بلدة السيلة الحارثية خلال اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال في بلدة برقين فجر اليوم.