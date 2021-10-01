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حيفا: إصابة خطيرة لشخص في جريمة إطلاق نار

تاريخ النشر: 01/10/2021 - 19:58

حيفا: إصابة خطيرة لشخص في جريمة إطلاق نار
(صورة توضيحية)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أصيب شخص، في الأربعينيات من عمره، بجروح وصفت بأنها خطيرة في جريمة إطلاق نار بمدينة حيفا، مساء الجمعة.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنه "تلقينا بلاغا عند الساعة 19:43 حول مصاب في شارع ’كيبوتس غلويوت’ في حيفا، وقدم طاقم طبي الإسعافات الأولية لشخص عانى جروحا خطيرة وغير مستقرة".

وذكر أحد المضمدين أن "المصاب كان ملقى على الشارع وهو يعاني من جروح في أنحاء جسده، وعلى الفور قدمنا له العلاجات الأولية في المكان".

وجرى نقل المصاب، على وجه السرعة، وهو موصول بجهاز التنفس الاصطناعي إلى مستشفى "رمبام" في حيفا لاستكمال العلاج.

هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تعرف خلفيتها بعد.

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#حيفا
#العنف والجريمة

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