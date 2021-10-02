إصابة طفل من جديدة المكر بعيار ناري

أصيب طفل، يبلغ 5 سنوات من العمر، من قرية جديدة المكر بجروح وصفت بأنها متوسطة إثر تعرضه لعيار ناري، اليوم السبت.

وقدم طاقم طبي من مركز "حيان" الإسعافات الأولية للطفل، إذ عانى جروحا متوسطة في القسم السفلي من جسده ووصفت حالته بالمستقرة.

وأحيل الطفل، على وجه السرعة، إلى المركز الطبي للجليل (مستشفى الجليل الغربي) في نهريا لاستكمال العلاج.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة، وادعت أنها باشرت البحث وراء الجناة دون إيضاحها خلفية الجريمة؛ وحسب الاشتباه فإن الحديث يدور عن رصاصة طائشة من حفل زفاف.

هذا، ويشهد المجتمع العربي تصاعدا خطيرا ومقلقا في أعمال العنف وجرائم القتل، في الوقت الذي تتقاعس فيه الشرطة عن القيام بدورها في لجم الظاهرة التي باتت تهدد مجتمعا بأكمله.