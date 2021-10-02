الصحة الإسرائيلية: إصابات كورونا الخطيرة تنخفض إلى 587 و17 وفاة جديدة

أظهرت المعطيات التي نشرتها وزارة الصحة الإسرائيلية مساء اليوم، السبت، انخفاض عدد الإصابات الخطيرة بفيروس كورونا المستجد إلى 587 حالة، في حين ارتفعت الحصيلة الكلية للوفيات إلى 7,778 حالة، بعد تسجيل 17 حالة جديدة منذ صباح أمس، الجمعة.

وبينت المعطيات تشخيص 1,270 إصابة جديدة بكورونا منذ منتصف الليلة الماضية، في حين شُخصت 3,585 إصابة بالفيروس، أمس الجمعة، إثر إجراء 113,694 فحصا لتشخيص الإصابة بكورونا، لتنخفض بذلك نسبة الفحوصات الموجبة إلى 3.18%.

ويرقد في المستشفيات الإسرائيلية 867 مريضا بكورونا، بينهم 587 مريضا في حالة خطيرة، و207 منهم يخضعون لتنفس اصطناعي. وفيما وُصِفت 261 حالة بـ"الحرجة"، أشارت المعطيات إلى أن 122 إصابة حالتها "متوسطة"، و158 بحالة "طفيفة".

ووفقا للمعطيات الرسمية، فإن الحالات الخطيرة في أوساط من هم بجيل 60 عامًا وما دون، لكل 100 ألف شخص، بلغت: 6.8 لغير المتطعّمين، و1.4 للمتطعمين بدون جرعة التعزيز (ثالثة)، و0.3 للمتطعّمين بجرعة التعزيز.

وبلغت الحالات الخطيرة في أوساط من هم بجيل 60 عامًا فما فوق لكل 100 ألف شخص: 164.2 لغير المتطعّمين و30 لمتطعمين بدون جرعة التعزيز (ثالثة)، و3 للمتطعّمين بجرعة التعزيز.

ووفقا للمعطيات الرسمية، انخفضت حصيلة الإصابات النشطة إلى 44,390، في حين وصل عدد الإصابات المسجلة منذ بدء انتشار الجائحة في آذار/ مارس 2020 إلى مليون و287 ألفا و977 حالة.

ولفتت الوزارة إلى أن عدد الأشخاص الذين تلقوا التطعيم بالجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا بلغ ثلاثة ملايين و464 ألفا و502. فيما وصل عدد الأشخاص الذين تلقوا التطعيم بجرعتي اللقاح خمسة ملايين و646 ألفا و429، في حين بلغ عدد متلقي الجرعة الأولى ستة ملايين و126 ألفا و429 حالة.