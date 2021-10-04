مقتل رجل من الفريديس قرب الخضيرة وتفجير سيارتين بحيفا

قتل رجل في منتصف الخمسينيات من العمر من سكان بلدة الفريديس صباح اليوم الإثنين، إثر تعرضه لاعتداء في المنطقة الصناعية "عيمق حيفر" قرب الخضيرة، فيما اعتقلت الشرطة شخصا بشبهة ضلوعه في تفجير سيارتين في مدينة حيفا.

وتلقت الشرطة بلاغا بشأن العثور على شخص (55 عاما)، في المنطقة الصناعية "عيمق حيفر" المتواجدة بالقرب من مدينة الخضيرة، وهو يعاني من جروح خطيرة جدا، حيث نقل إلى مستشفى "هيلل يافة"، وأعلن عن وفاته تأثرا بإصابته.

وفتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات الحادث، ورجحت التحقيقات الأولية أن الشخص الذي قتل تعرض لاعتداء من قبل آخرين. ورجحت أن يكون ذلك خلال شجار بين أشخاص من بلدة الفريديس.

وذكرت الشرطة أنها اعتقلت شابا (24 عاما) في موقع الجريمة، حيث أخضع للتحقيق بشبهة ضلوعه في الشجار، إذ لا تستبعد الشرطة تنفيذ المزيد من الاعتقالات.

حيفا: تفجير سيارتين بعبوة ناسفة

في حيفا، اعتقلت الشرطة أحد سكان المدينة تنسب له شبهات الضلوع في تفجير سيارتين عبر عبوة ناسفة، بحسب ما أعلنت الشرطة في بيانها لوسائل الإعلام.

وتلقت الشرطة بلاغا عن انفجار عبوة ناسفة وضعت تحت سيارة الأمر الذي تسبب بأضرار لسيارتين وإصابة شخص، وعقب تحقيقات وأعمال تفتيش تم اعتقال شخص من المدنية وإخضاعه للتحقيق بشبهة ضلوع بالحادث ووضع العبوة الناسفة.

وتعتزم الشرطة عرض المشتبه (52 عاما) على محكمة الصلح في المدينة لتمديد اعتقاله.

84 ضحية منذ مطلع العام الجاري

وبهذه الجريمة ارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام 2021 ولغاية اليوم إلى 84 قتيلا بينهم 12 امرأة، علما بأن الحصيلة لا تشمل جرائم القتل في منطقتي القدس وهضبة الجولان المحتلتين.