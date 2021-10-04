انقطاع واسع النطاق في خدمات "واتسآب" و"فيسبوك" و"إنستغرام"

توقّفت تطبيقات "واتسآب" و"فيسبوك" و"إنستغرام" حول العالم، عن العمل، مساء اليوم الإثنين، مسجّلةّ انقطاعا واسعا، شمل عشرات ملايين المستخدمين على الأقل، وفق ما أظهر موقع متخصص. كما تمّ الإبلاغ عن مشاكل في الدخول إلى "تويتر"، ومحرّك البحث "جوجل"، وموقع "أمازون" كذلك.

وأشار موقع "داون ديتيكتور" إلى انقطاع خدمات شبكات التواصل الاجتماعي الثلاث (’واتسآب’ و’فيسبوك’ و’إنستغرام’) في مناطق مكتظة بالسكان، بينها واشنطن وباريس. كما شمل ذلك إسرائيل، ما تسبب بتراجُع قيمة أسهم شركة فيسبوك التي تملك التطبيقات الثلاثة، بمقدار 5% بعد تعطّل تطبيقاتها، وفق ما أوردت قناة "الجزيرة" للأنباء.

وقال الموقع إن "مستخدمين أبلغوا عن تعطل التطبيقات الثلاثة بشكل مفاجئ في جميع أنحاء العالم". وأضاف أنه "تلقى شكاوى بتعطل التطبيقات الثلاثة (في أماكن عدة حول العالم) اعتبارا من الساعة 15:45 بتوقيت غرينتش (18:45 بتوقيق القدس)".

وعند الدخول إلى "واتسآب" تظهر بشكل دائم عبارة "جارٍ الاتصال"، ولا يمكن استقبال أو إرسال رسائل، بينما في "إنستغرام" تعذّرت قدرة التطبيق على تحديث المعطيات، كما تعذّر الدخول بشكل كليّ إلى "فيسبوك".

وقال مستخدمون للتطبيقات، إنهم لم يتمكنوا من إرسال الرسائل الفورية، فيما ذكر مستخدمون آخرون، أنهم واجهوا، مشكلات في الاتصال في التطبيقات. وأشار البعض إلى أن وقت الإرسال الذي لا يتخطى ثوانٍ في الوضع الطبيعيّ، تضاعف مرّات، إثر المشاكل في التطبيقات.

وذكر مستخدمون آخرون للتطبيقات، أنهم لم يتمكنوا من إرسال الرسائل الفورية أبدا، خلال مدة لم تقلّ عن نصف ساعة على الأقل.

وقالت شركة "فيسبوك" في بيان مقتضب نشرته عبر "تويتر"، إنها تعتذر عن المشكلة، مشيرة إلى أنها تعمل على حلّها. وكتب المتحدث باسم الشركة، آندي ستون عبر "تويتر": "ندرك أن البعض يواجهون مشكلة في الوصول إلى تطبيقاتنا ومنتجاتنا".

فيما لم تشر الشركة التي تملك التطبيقات الثلاثة عن سبب العطل التقني، أو المدة المتوقع إصلاحه خلالها.

وكانت منصة "واتسآب" للمراسلات التابعة لشركة "فيسبوك"، قد أعلنت أن تطبيقها سيتوقف عن العمل على مجموعة من الهواتف الذكية القديمة بدءًا من الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر، المقبل.

وأشارت صحيفة "ذي صن" البريطانية، الثلاثاء الماضي، إلى أن الهواتف التي تعمل بالإصدار "4.0.4" من "آندرويد" وما قبله، لن تعود متوافقة مع متطلبات "واتسآب"، وهو ما ينطبق أيضا على الأجهزة العاملة بنظام "آي أو إس 9" وما سبقه.

وأوضحت حينها أن تطبيق "واتسآب" لن يعمل على الهواتف التالية؛

هواتف من شركة "سامسونج": "غالاكسي إس 3 ميني" و"تريند II" و"تريند لايت" و"كور" و"إيس 2".

هواتف من شركة "إل جي": "أوبتيمس إف 7" و"إف 5" و"إل 3 II دوال" و"إف 7 II" و"إف 5 II".

وفي التاريخ المذكور، ستتوقف "واتسآب" عن خدمة الدعم لهاتف "سوني إكسبيريا" وهاتفي "هواوي"؛ "أسيند ميت" و"أسيند دي 2". كما ستتعطل خدمة تطبيق "واتسآب" على هواتف "آيفون" من الطرازات؛ "إس إي" و"6 إس" و"6 إس بلاس".