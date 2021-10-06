معدّلات البجروت في البلدات العربية: بقعاثا في الصدارة

ارتفع عدد الحاصلين على شهادات البجروت في إسرائيل بنسبة 3.7%، عام 2020، فيما تصدّرت بلدة بقعاثا الواقعة في الجولان السوريّ المحتلّ، قائمة البلدات العربية، كما أنّها حلّت ثانيةً في القائمة التي تشمل البلدات اليهودية كذلك. كما كشفت المعطيات تردّي النتائج في عدة بلدات عربية تتعرّض للتمييز، ما ساهم بحلولها في المراكز الأخيرة في القائمة، كجسر الزرقاء، وبلدات أخرى في النقب.

جاء ذلك بحسب ما أعلنت وزارة التعليم الإسرائيلية في تقرير نشرته، مساء اليوم الأربعاء، وذكرت فيه أنّ المعدّل العام لنتائج البجروت، ارتفع إلى 73.4%. ورغم الارتفاع النسبيّ إلا أنّ المراكز الأخيرة في القائمة العامّة شملت العديد من البلدات العربية، وبخاصّة في النقب.

وحلّت بلدات؛ جسر الزرقاء، وعين ماهل، وعرعرة النقب، وكسيفة، واللقية، والقيسوم، وتل السبع، وشقيب السلام، ضمن المراكز الأخيرة في القائمة العامّة.

وتعاني بلدات النقب بعامّة، من مشاكل جمّة على جميع الأصعدة المعيشية، ما ينسحب على التعليم كذلك، الذي لا يتوفّر للجميع، كما أنّ الأُطُر التعليمية، إن وُجِدَت في تلك البلدات، فإنها تفتقر إلى كثير من الإمكانيات المُتاحة في مدارس أخرى في إسرائيل. ويفاقم ذلك، وجود قرى مسلوبة الاعتراف من قِبل السلطات الإسرائيلية في النقب.

وأوضحت معطيات الوزارة أنّ النسبة في المدارس اليهوية وصلت إلى 75.8%، في حين لم تتجاوز 70% في البلدات العربية غير الدرزيّة، إذ إنها بلغت في المجتمع العربيّ، دون شمل القدس المحتلّة 69.4%، بينما بلغت النسبة في المدارس العربية البدوية في منطقة النقب 58.1%، في حين وصلت النسبة في المدارس العربية الدرزية إلى 89.2%.

ورغم ارتفاع عدد الحاصلين على شهادات البجروت في إسرائيل بشكل عامّ، إلا أنّ الفجوات لا تزال كبيرة بين المدارس، إذ إن المعطيات توضح أنه على رأس القائمة، تأتيّ المدن الغنية، والمدارس ذات الأجور المرتفعة، والمدارس العربية الدرزية، فيما تحلّ بلدات عربية في المراكز الأخيرة.

وأظهرت المعطيات أنّ مدرسة "شفير"، حلّت الأولى بنسبة 99.1%، وحلّت بقعاثا في المكان الثّاني بنسبة 98.9%، وفي المكان الثّالث، حلّت "كريات عكرون" بنسبة 98.7%، وبالمكان الرّابع "غفعات شموئيل" 98.4، وبالمكان الخامس، "إفرات" بنسبة 98.2، وفي المكان السّادس بيت جن 98.1، والمكان السّابع: البقيعة 97.1، والمكان الثّامن: كسرى سميع 96.5، وبالمكان التّاسع حرفيش 96.1، وبالمكان العاشر: مسعدة 96.

وفي ما يلي معدّلات البجروت للعام 2020 بالنسب المئويّة بحسب البلدة (يشمل الطلاب الّذين يتعلّمون خارج البلدة):

بقعاثا (الجولان السوريّ المحتل) 98.9 ، بيت جن 98.1، البقيعة 97.1، كسرى سميع 96.5 ، حرفيش 96.1، مسعدة 96 ، كوكب أبو الهيجاء 95.8، الغجر 94.6، دير حنّا 92.3، مجدل شمس ، 91.9، يركا 90 ، ساجور 89.7 ، جولس 88.9 ، دالية الكرمل: 88.6، يانوح جث 88.5، معليا 87.4، شعب 86.7 ، كفر مندا 86.5 ، المغار 86.3، سخنين 86.1، زيمر 85.3، عرّابة 85.1، كابول 84.6، عسفيا 84.4، الفريديس 83.8، الجش 83.7، حيفا 82.2، الطيبة 82، كفر ياسيف 81.2، ماطي آشر 81، جث المثّلث 80.3، مروم هجليل 78.9 ، عكا 77.1 ، مسجاف 77.1، الجلبوع 76.9، يافا تل ابيب 76.5 ، اعبلين 76.1، يافة النّاصرة 75.6 ، ترشيحا 74.5، جديدة مكر 73.9، بعينة نجيدات 73.5، ماطي يهودا 73.1، طرعان 72.9، رامه 72، زبولون 71.7 ، عيلبون 71.6، طوبا زنجريّة 71.6 ، حورة 71.5 ، عيلوط 71.2، بعنه 69.8 ، نحف 69.1، اللد 68.9 ، كفر كنّا 68.5، البطوف 68.5،اكسال 68.2 ، دبورية 67.9، رينه 67.7، النّاصرة 67.6، أبو غوش 67.5، كفر قرع 67.4، باقة الغربية 67.3، جلجولية 66.7، رملة 66.6، أم الفحم 65.5، بستان المرج 65.3، زرازير 64.7، شفاعمرو 64.2، طلعة عارة 63.1، أبو سنان 62.9، بسمه (حيفا) 62.9، راهط 62.4، مجد الكروم 62.1، دير الأسد 61.6، طمره 61.4، الطيره 61، كسيفه 60.9، بسمة طبعون 60.8 ، شبلي أم الغنم 60.5، قلنسوة 60.3، شقيب السّلام 60.3، كعبيّة طبّاش 60.2، المشهد 59.4، عرعرة المثلّث 56 ، القسّوم 54.7، لقية 52.1، تل السّبع 50.8، مدارس أورشليم القدس 50.5، واحة الصّحراء 49، عين ماهل 45.5، بير المكسور 45.1، جسر الزرقاء 40.4 .

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