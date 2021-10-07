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مصرع عامل سقط من علو في الطيبة

تاريخ النشر: 07/10/2021 - 11:13

مصرع عامل سقط من علو في الطيبة
المرحوم أحمد رضا فقها
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

لقي أحمد رضا فقها (25 عاما) من بلدة كفر اللبد شرق مدينة طولكرم في الضفة الغربية مصرعه متأثرا بإصابته الخطيرة إثر سقوطه عن ارتفاع في مدينة الطيبة، صباح اليوم الخميس.

وفي التفاصيل، قدمت طواقم طبية العلاجات الأولية لعامل من سكان الضفة الغربية، سقط من علو خلال عمله في ورشة بناء بالطيبة، في منطقة المثلث داخل مناطق 1948.

ونقلت الطواقم الطبية المصاب بسيارة الإسعاف المكثف، على وجه السرعة، إلى مستشفى "بيلنسون" لاستكمال العلاج، وأعلن الأطباء وفاته في وقت لاحق.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.

ويستدل من المعطيات المتوفرة أنه منذ مطلع العام 2021 ولغاية اليوم، بلغ عدد ضحايا العمل في الصناعة والتجارة والخدمات والزراعة والبناء 47 ضحية، بينهم 25 في فرع البناء.

يذكر أن حوادث العمل ازدادت خلال الأعوام الأخيرة، الأمر الذي تسبب بمصرع مئات العمال في ورشات عمل، غالبيتهم العظمى من الفلسطينيين من كلا جانبي الخط الأخضر، وعمال أجانب، وذلك في ظل إهمال السلطات وحتى النقابات المهنية لهذه الحوادث وأسبابها، سيما غياب وسائل الأمان والمراقبة الفعلية لتطبيق شروط السلامة العامة للعمال في أماكن العمل.

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#الطيبة
#الضفة العربية
#عمال
#ورش بناء
#حوادث العمل
#كفر اللبد
#طولكرم
#أحمد رضا فقها

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