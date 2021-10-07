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اتهام 3 شباب من باقة الغربية وجلجولية بقتل الشقيقين شافع وصلاح أبو حسين

تاريخ النشر: 07/10/2021 - 10:08

اتهام 3 شباب من باقة الغربية وجلجولية بقتل الشقيقين شافع وصلاح أبو حسين
الضحيتان شافع وصلاح أبو حسين
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

قدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في حيفا، اليوم الخميس، 3 لوائح اتهام ضد جمال أبو جودة (20 عاما) من باقة الغربية والشقيقين ناصر (28 عاما) ورجا جابر (25 عاما) من جلجولية، على خلفية تورطهم في جريمة قتل الشقيقين شافع وصلاح أبو حسين (30 و27 عاما) من باقة الغربية.

وبالإضافة إلى ذلك، نسبت النيابة للمتهمين الثلاثة والشابين أشرف أشرف ظاهر (31 عاما) ومهدي خطيب (23 عاما) من طولكرم "مخالفات حيازة سلاح وإحراق والمساعدة بالتسبب بإصابة في ظروف خطيرة وغيرها".

وأرفقت النيابة مع لوائح الاتهام طلبا لتمديد اعتقال الثلاثة لغاية الانتهاء من الإجراءات القضائية.

وتعود حيثيات الجريمة إلى يوم 16 نيسان/ أبريل 2021، إذ أقدم جناة استقلوا سيارة على إطلاق النار باتجاه الشقيقين خلال سفرهما بالسيارة وسط مدينة طولكرم بالضفة، ما أسفر عن مقتلهما متأثرين بجراحيهما الخطيرة آنذاك.

وتبين أن الجناة ترقبوا سيارة الضحيتين، ثم بعد محاولة اجتيازها ووصولهم إلى جانبهما فأقدموا على إطلاق النار عليهما ما أسفر عن اصطدام سيارة الضحيتين بمركبات أخرى في الشارع، ثم لاذوا بالفرار من المكان، وعُثر لاحقا على السيارة الضالعة في الجريمة وهي محروقة.

وفي أعقاب ذلك، اعتقلت الشرطة ثلاثة شبان من سكان طولكرم وجلجولية (33 و31 و29 عاما) في الضفة الغربية، وفي وقت لاحق جرى اعتقال شابين آخرين (20 و31 عاما) من باقة الغربية وجلجولية.

بودكاست عرب 48

#باقة الغربية
#جلجولية
#شافع وصلاح أبو حسين
#جرائم القتل
#لوائح اتهام
#جمال أبو جودة
#ناصر ورجا جابر

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