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اتهام شابة من سخنين بالسطو والخطف في ظروف خطيرة

تاريخ النشر: 07/10/2021 - 15:16

اتهام شابة من سخنين بالسطو والخطف في ظروف خطيرة
(توضيحية - تصوير الشرطة)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

قدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في مدينة القدس، اليوم الخميس، لائحة اتهام ضد شابة (20 عاما) من مدينة سخنين نسبت إليها السطو والخطف بهدف الابتزاز في ظروف خطيرة.

وجاء تقديم لائحة الاتهام بعد نصف عام من حبس المتهمة بسبب المخالفات المذكورة.

ويستدل من لائحة الاتهام أن المتهمة والمشتكي تعرفا على بعضهما البعض بواسطة تطبيق المراسلة "ماسنجر"، وتحدثا في فرص عدة، واتفقا على الالتقاء في سخنين. وعند وصول الشاب إلى المكان، دخلت المتهمة سيارته ورشت وجهه بغاز الفلفل. وبعد ذلك، قام مقنعون بتهديده وسرقة ماله.

وذُكر في لائحة الاتهام أن هذه الأعمال نُفذّت بعد أشهر معدودة من إطلاق سراحها من حبس مدته 15 شهرا بسبب أعمال مماثلة، ونفذت المتهمة المخالفات المنسوبة إليها في الوقت الذي كانت تخضع فيه لحبس بشروط مقيدة.

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#القدس
#سخنين
#جنائيات
#لوائح اتها

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