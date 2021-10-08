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عرعرة النقب: مصرع طفل إثر تعرضه لصعقة كهربائية

تاريخ النشر: 08/10/2021 - 09:21

عرعرة النقب: مصرع طفل إثر تعرضه لصعقة كهربائية
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

لقي طفل من قرية عرعرة، جنوبي البلاد، مصرعه إثر إصابته بصورة بالغة الخطورة من جراء تعرضه لصعقة كهربائية، صباح اليوم الجمعة.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أن "مركز الاستعلامات 101 التابع لنجمة داوود الحمراء في منطقة النقب تلقى بلاغا، الساعة 08:15، حول وصول طفل (3 أعوام) إلى عيادة محلية في قرية عرعرة النقب، على ما يبدو، بعد أن تعرض لصعقة كهربائية، وقدم الطاقم الطبي العلاجات الأولية وأجرى عمليات إنعاش للطفل ووصفت حالته بالحرجة وغير المستقرة".

وجرى نقل الطفل بسيارة العلاج المكثف، على وجه السرعة، وهو بحالة حرجة إلى مستشفى "سوروكا " في مدينة بئر السبع.

وأعلن الأطباء في المستشفى وفاة الطفل بعد فشل محاولات إنقاذ حياته، في وقت لاحق.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

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#عرعرة النقب
#حوادث منزلية
#أطفال

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