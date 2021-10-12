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اختطاف امرأة من ملجأ للنساء المعنّفات والقبض على شقيقيها

تاريخ النشر: 12/10/2021 - 19:50

اختطاف امرأة من ملجأ للنساء المعنّفات والقبض على شقيقيها
(توضيحية- من الأرشيف)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

اختُطفت امرأة من ملجأ للنساء المعنّفات في الجليل، اليوم الثلاثاء، وتمّ إلقاء القبض على شقيقيها اللذين كانا مسلّحيْن، بالقرب من طرعان، بحسب ما ذكرت الشرطة الإسرائيلية في بيان.

وذكرت الشرطة في بيان، أنها "أحبطت محاولة اعتداء على امرأة خُطفت من ملجأ للنساء المعنفات"، مضيفة أن "قوات شرطة كبيرة في لواء الشمال طاردت برفقة مروحية شرطية مركبتين فور تلقي مركز الشّرطة بلاغًا حول إحدى سكان الجليل التي تواجدت في ملجأ للنساء المعنفات قد اختطفها شقيقاها اللذيْن على ما يبدو خططا لإلحاق الأذى بها".

السلاح الذي زعمت الشرطة أنه كان بحوزة المتهمين (تصوير الشرطة)

وقالت إنه "تم رصد المرأة في إحدى المركبتين التي أوقفتها الشرطة بالقرب من مفترق طرعان وهي مضطربة وتبكي".

وذكرت الشرطة أنه "تمّ توقيف المركبة الثانية التي شاركت في عملية الاختطاف قرب المغار".

وعُلم أن المرأة هي من إحدى البلدات العربية في الجليل، وقد اعترضت سيّارتان طريقها حينما كانت تمارس رياضة المشي، برفقة زميلات من الملجأ ذاته، كنّ معها ساعتئذ.

وجاء في التفاصيل، أن المرأة أُدخِلت إلى إحدى السيارتين بالقوّة، ليلوذَ الخاطفون بعدها، بالفرار من المكان، ما دعا إحدى زميلاتها للاتصال بالشرطة.

السلاح الذي زعمت الشرطة أنه كان بحوزة المتهمين (تصوير الشرطة)

وأضاف البيان أن عناصر الشرطة، ألقوا القبض على شقيقي المرأة "ومشتبهين آخرين كان بحوزتهم أسلحة من نوع ’M-16’ ومسدّس".

بودكاست عرب 48

#طرعان
#اختطاف أمرأة
#النساء المعنّفات
#العنف ضد النساء

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