تمديد اعتقال 4 مشتبهين باختطاف شقيقتهم

مددت المحكمة اليوم، الأربعاء، اعتقال 4 أشقاء للاشتباه بضلوعهم في اختطاف شقيقتهم، في العشرينيات من عمرها، من ملجأ للنساء المعنفات في الجليل، أمس الثلاثاء.

وجاء في التفاصيل، أن المحكمة مددت اعتقال المشتبه بهم لغاية يوم 19 تشرين الأول/ أكتوبر على ذمة التحقيق.

ومما يذكر أن الشرطة اعتقلت الأشقاء الأربعة بعد مطاردتها مركبتين فور تلقيها بلاغا حول اختطاف شابة على يد أشقائها الذين، على ما يبدو، خططوا لإلحاق الأذى بها.

وأوضحت أنّ الشابة تطلّقت مؤخّرا، وانتقلت عقب ذلك إلى ملجأ النساء المعنّفات، غير أنّ أشقاءها الذين عارضوا انتقالها للملجأ طالبوها بالعودة إلى المنزل، وحين لم تفعل ما أرادوا، نفّذوا عملية الاختطاف.

وقالت إنه "تم رصد المرأة في إحدى المركبتين التي أوقفتها الشرطة بالقرب من مفترق طرعان وهي مضطربة وتبكي".

وذكرت الشرطة أنه "تمّ توقيف المركبة الثانية التي شاركت في عملية الاختطاف قرب المغار".

وعُلم أن الشابة من إحدى البلدات العربية في الجليل، وقد اعترضت سيّارتان طريقها حينما كانت تمارس رياضة المشي، برفقة زميلات من الملجأ ذاته، كنّ معها ساعتئذ.

وجاء في التفاصيل، أن الشابة أُدخِلت إلى إحدى السيارتين بالقوّة، ليلوذَ الخاطفون بعدها، بالفرار من المكان، ما دعا إحدى زميلاتها للاتصال بالشرطة.

وأضاف البيان أن "عناصر الشرطة، ألقوا القبض على أشقاء الشابة وكان بحوزتهم أسلحة من نوع ’M-16’ ومسدّس".