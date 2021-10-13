  2. محليات
  3. أخبار محلية

تمديد اعتقال 4 مشتبهين باختطاف شقيقتهم

تاريخ النشر: 13/10/2021 - 14:09

تمديد اعتقال 4 مشتبهين باختطاف شقيقتهم
(توضيحية- تصوير الشرطة)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

مددت المحكمة اليوم، الأربعاء، اعتقال 4 أشقاء للاشتباه بضلوعهم في اختطاف شقيقتهم، في العشرينيات من عمرها، من ملجأ للنساء المعنفات في الجليل، أمس الثلاثاء.

وجاء في التفاصيل، أن المحكمة مددت اعتقال المشتبه بهم لغاية يوم 19 تشرين الأول/ أكتوبر على ذمة التحقيق.

ومما يذكر أن الشرطة اعتقلت الأشقاء الأربعة بعد مطاردتها مركبتين فور تلقيها بلاغا حول اختطاف شابة على يد أشقائها الذين، على ما يبدو، خططوا لإلحاق الأذى بها.

وأوضحت أنّ الشابة تطلّقت مؤخّرا، وانتقلت عقب ذلك إلى ملجأ النساء المعنّفات، غير أنّ أشقاءها الذين عارضوا انتقالها للملجأ طالبوها بالعودة إلى المنزل، وحين لم تفعل ما أرادوا، نفّذوا عملية الاختطاف.

وقالت إنه "تم رصد المرأة في إحدى المركبتين التي أوقفتها الشرطة بالقرب من مفترق طرعان وهي مضطربة وتبكي".

وذكرت الشرطة أنه "تمّ توقيف المركبة الثانية التي شاركت في عملية الاختطاف قرب المغار".

وعُلم أن الشابة من إحدى البلدات العربية في الجليل، وقد اعترضت سيّارتان طريقها حينما كانت تمارس رياضة المشي، برفقة زميلات من الملجأ ذاته، كنّ معها ساعتئذ.

وجاء في التفاصيل، أن الشابة أُدخِلت إلى إحدى السيارتين بالقوّة، ليلوذَ الخاطفون بعدها، بالفرار من المكان، ما دعا إحدى زميلاتها للاتصال بالشرطة.

وأضاف البيان أن "عناصر الشرطة، ألقوا القبض على أشقاء الشابة وكان بحوزتهم أسلحة من نوع ’M-16’ ومسدّس".

بودكاست عرب 48

#اختطاف
#العنف ضد النساء

حوارات

د. كركبي - صباح: ازدياد حالات الطلاق وارتباطها بالتغيرات الاقتصادية الاجتماعية
د. كركبي - صباح: ازدياد حالات الطلاق وارتباطها بالتغيرات الاقتصادية الاجتماعية

2021-10-09

70% من الشبان العرب لا يحصلون على شهادة بجروت و40% منهم لا يعملون ولا يتعلمون
70% من الشبان العرب لا يحصلون على شهادة بجروت و40% منهم لا يعملون ولا يتعلمون

2021-10-02

يزبك: "ندفع اليوم ثمن اهتزاز القيادات ومسيرة تقهقرها بعد هبة أكتوبر"
يزبك: "ندفع اليوم ثمن اهتزاز القيادات ومسيرة تقهقرها بعد هبة أكتوبر"

2021-09-25

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

اللد: إصابة شاب في جريمة طعن
اللد: إصابة شاب في جريمة طعن

2021-10-13

تدشين مركز التثقيف العلمي لجمعية الجليل في شفاعمرو
تدشين مركز التثقيف العلمي لجمعية الجليل في شفاعمرو

2021-10-13

هدم منزل في قلنسوة
هدم منزل في قلنسوة

2021-10-13

الأكثر قراءة

اختطاف شابّة من ملجأ للنساء المعنّفات والقبض على شقيقيها

اختطاف شابّة من ملجأ للنساء المعنّفات والقبض على شقيقيها

2021-10-12
الصحة الإسرائيلية تحذر من انتشار سلالة جديدة من متحور دلتا

الصحة الإسرائيلية تحذر من انتشار سلالة جديدة من متحور دلتا

2021-10-12
اعتقالات إدارية:

اعتقالات إدارية: "خطوة خطيرة وتجاوز لنظام عسكري"

2021-10-12
حالة الطقس: حار واحتمال سقوط أمطار بالمناطق الوسطى والجنوبية

حالة الطقس: حار واحتمال سقوط أمطار بالمناطق الوسطى والجنوبية

2021-10-12
التحقيقات مع العارضة: حفر نفق الجلبوع... أعادني إلى الحياة

التحقيقات مع العارضة: حفر نفق الجلبوع... أعادني إلى الحياة

2021-10-12