جديدة المكر: إصابة شخص في جريمة إطلاق نار

أصيب شخص، يبلغ 46 عاما من العمر، بجروح وصفت بأنها متوسطة في جريمة إطلاق نار ببلدة جديدة المكر، اليوم الأربعاء.

وقدم طاقم طبي من مركز "حيان" العلاجات الأولية للمصاب، إذ وصفت حالته بالمتوسطة؛ حسب ما أفاد د. تامر نعمة.

وأحيل المصاب، على وجه السرعة، إلى المركز الطبي للجليل (مستشفى الجليل الغربي) في نهريا لاستكمال العلاج.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تتضح خلفيتها بعد، دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

هذا، وشهدت جديدة المكر تصاعدا في أعمال العنف والجريمة في الآونة الأخيرة، في الوقت الذي تتقاعس فيه الشرطة عن القيام بدورها في محاربة الظاهرة المستفحلة في المجتمع العربي.