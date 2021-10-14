إصابة في جريمة إطلاق نار بجديدة المكر

أصيب شخص، يبلغ 47 عاما من العمر، بجروح وصفت بأنها متوسطة في جريمة إطلاق نار بقرية جديدة - المكر، بعد ظهر اليوم الخميس.

وأفاد الناطق بلسان مركز حيان الطبي أن "طواقم حيان للعلاج المكثف قدمت العلاج لمصاب يبلغ من العمر 47 عاما، بعد تعرضه لحادث إطلاق نار بالقسم الأسفل للجسد في قرية جديدة المكر، وصفت إصابته بالمتوسطة. وجرى نقله إلى غرفة العلاج المكثف في مستشفى 'رمبام' بمدينة حيفا لاستكمال العلاج".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تتضح خلفيتها بعد، دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

ومما يذكر أنه أصيب شخص، يبلغ 46 عاما من العمر، بجروح وصفت بأنها متوسطة في جريمة إطلاق نار ببلدة جديدة المكر، أمس الأربعاء، وأُصيب شاب يبلغ من العمر 18 عاما، بجروح خطيرة، من جرّاء تعرّضه لإطلاق نار في جديدة - المكر، مساء يوم الأحد الماضي.

وكان الشاب إياد دبدوب (33 عاما) من سكان البلدة قد قتل في جريمة إطلاق نار، وأصيب شاب آخر في العشرينيات من عمره، بجروح خطيرة، يوم 27 أيلول/ سبتمبر 2021.

هذا، وشهدت جديدة - المكر تصاعدا جديا في أعمال العنف والجريمة، حديثا، في الوقت الذي تتقاعس فيه الشرطة عن القيام بدورها في محاربة الظاهرة المستفحلة في المجتمع العربي.