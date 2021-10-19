تدهور صحّة 3 أسرى مضربين والقواسمة يواجه "احتمالية الوفاة المفاجئة"

نقل الأسير مقداد القواسمة المضرب عن الطعام منذ 90 يومًا، والمحتجز في مستشفى "كابلان" إلى قسم العناية المكثفة في المستشفى، إثر تدهور حالته الصحية، بحسب ما كشف محامي نادي الأسير، جواد بولس، مساء اليوم، الثلاثاء.

ونقلت إدارة سجون الاحتلال، الأسيرين علاء الأعرج، المضرب منذ 73 يومًا، وهشام أبو هواش، المضرب منذ 64 يومًا، من سجن "عيادة الرملة"، إلى إحدى المستشفيات المدنية التابعة للاحتلال بعد تدهور وضعهما الصحيّ.

وأوضح نادي الأسير، في بيان له، مساء اليوم الثلاثاء، أن الأسير القواسمة، يواجه وضعًا صحيًا حرجًا، حيث يواجه احتمالية الوفاة المفاجئة، كما أن الأعراض الظاهرة عليه تؤكد حصول تراجع خطير على جهازه العصبي، ما قد يتسبب له بأضرار جسيمة في الدماغ.

وإضافة إلى القواسمي والأعرج وأبو هواش، يواصل ثلاثة أسرى آخرون إضرابهم عن الطعام، احتجاجا على اعتقالهم الإداري، وهم كايد الفسفوس ورايق بشارات، وشادي أبو عكر.

وذكر محامي نادي الأسير الفلسطيني، بولس، أن "القواسمة، المضرب عن الطعام منذ 90 يوما رفضًا لاعتقاله الإداريّ، يواجه احتمالية الوفاة المفاجئة، وأنّ وضعه الصحيّ حرج للغاية".

وبّين بولس أن "الأعراض الظاهرة على القواسمة تؤكد حصول تراجع خطير على جهازه العصبيّ، مما قد يُصيب الدماغ بأضرار جسيمة".

وأوضح أن القواسمة المعتقل منذ كانون الثاني/ يناير الماضي، يرفض تناول الفيتامينات، وإجراء أية فحوص مخبرية.

وفي 6 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، قرارا يقضي بتجميد اعتقال القواسمة الإداريّ، والذي لا يعني إلغاؤه، بل إخلاء مسؤولية إدارة سجون الاحتلال، والمخابرات (الشاباك) عن مصيره وحياته، بحسب نادي الأسير الفلسطيني.