  2. فلسطينيات
  3. أخبار

تدهور صحّة 3 أسرى مضربين والقواسمة يواجه "احتمالية الوفاة المفاجئة"

تاريخ النشر: 19/10/2021 - 18:56

تدهور صحّة 3 أسرى مضربين والقواسمة يواجه "احتمالية الوفاة المفاجئة"
الأسير القواسمي في المستشفى
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

نقل الأسير مقداد القواسمة المضرب عن الطعام منذ 90 يومًا، والمحتجز في مستشفى "كابلان" إلى قسم العناية المكثفة في المستشفى، إثر تدهور حالته الصحية، بحسب ما كشف محامي نادي الأسير، جواد بولس، مساء اليوم، الثلاثاء.

ونقلت إدارة سجون الاحتلال، الأسيرين علاء الأعرج، المضرب منذ 73 يومًا، وهشام أبو هواش، المضرب منذ 64 يومًا، من سجن "عيادة الرملة"، إلى إحدى المستشفيات المدنية التابعة للاحتلال بعد تدهور وضعهما الصحيّ.

وأوضح نادي الأسير، في بيان له، مساء اليوم الثلاثاء، أن الأسير القواسمة، يواجه وضعًا صحيًا حرجًا، حيث يواجه احتمالية الوفاة المفاجئة، كما أن الأعراض الظاهرة عليه تؤكد حصول تراجع خطير على جهازه العصبي، ما قد يتسبب له بأضرار جسيمة في الدماغ.

وإضافة إلى القواسمي والأعرج وأبو هواش، يواصل ثلاثة أسرى آخرون إضرابهم عن الطعام، احتجاجا على اعتقالهم الإداري، وهم كايد الفسفوس ورايق بشارات، وشادي أبو عكر.

وذكر محامي نادي الأسير الفلسطيني، بولس، أن "القواسمة، المضرب عن الطعام منذ 90 يوما رفضًا لاعتقاله الإداريّ، يواجه احتمالية الوفاة المفاجئة، وأنّ وضعه الصحيّ حرج للغاية".

وبّين بولس أن "الأعراض الظاهرة على القواسمة تؤكد حصول تراجع خطير على جهازه العصبيّ، مما قد يُصيب الدماغ بأضرار جسيمة".

وأوضح أن القواسمة المعتقل منذ كانون الثاني/ يناير الماضي، يرفض تناول الفيتامينات، وإجراء أية فحوص مخبرية.

وفي 6 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، قرارا يقضي بتجميد اعتقال القواسمة الإداريّ، والذي لا يعني إلغاؤه، بل إخلاء مسؤولية إدارة سجون الاحتلال، والمخابرات (الشاباك) عن مصيره وحياته، بحسب نادي الأسير الفلسطيني.

بودكاست عرب 48

#مقداد القواسمة
#هشام أبو هواش
#علاء الأعرج
#إضراب عن الطعام

حوارات

د. سامي إرشيد: "إقامة بنك تعاوني عربي يضع مجتمعنا على عتبة التطور والتنمية"
د. سامي إرشيد: "إقامة بنك تعاوني عربي يضع مجتمعنا على عتبة التطور والتنمية"

2021-10-16

د. كركبي - صباح: ازدياد حالات الطلاق وارتباطها بالتغيرات الاقتصادية الاجتماعية
د. كركبي - صباح: ازدياد حالات الطلاق وارتباطها بالتغيرات الاقتصادية الاجتماعية

2021-10-09

70% من الشبان العرب لا يحصلون على شهادة بجروت و40% منهم لا يعملون ولا يتعلمون
70% من الشبان العرب لا يحصلون على شهادة بجروت و40% منهم لا يعملون ولا يتعلمون

2021-10-02

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

إصابات واعتقالات في اعتداءات الاحتلال على المقدسيين في باب العامود
إصابات واعتقالات في اعتداءات الاحتلال على المقدسيين في باب العامود

2021-10-19

الأسيرة المحررة نسرين أبو كميل حسن تدخل إلى غزة
الأسيرة المحررة نسرين أبو كميل حسن تدخل إلى غزة

2021-10-19

رفض تجميد الاعتقال الإداريّ للأسير علاء الأعرج
رفض تجميد الاعتقال الإداريّ للأسير علاء الأعرج

2021-10-19

الأكثر قراءة

قتيل في جريمة إطلاق نار بالبعنة

قتيل في جريمة إطلاق نار بالبعنة

2021-10-18
تحطيم

تحطيم "الأسود" في رام الله: اضطراب العلاقة مع مكونات المجال العامّ

2021-10-18
حصارمة من البعنة: مددنا أيدينا للصلح واستيقظنا على مقتل شقيقي

حصارمة من البعنة: مددنا أيدينا للصلح واستيقظنا على مقتل شقيقي

2021-10-18
إسرائيل بصدد دفع إعلان حالة طوارئ قومية مناخية

إسرائيل بصدد دفع إعلان حالة طوارئ قومية مناخية

2021-10-18
البعنة: جلسة طارئة وإعلان الحداد إثر جريمة القتل

البعنة: جلسة طارئة وإعلان الحداد إثر جريمة القتل

2021-10-18