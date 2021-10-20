  2. محليات
  3. أخبار محلية

إصابة خطيرة لعامل في القدس

تاريخ النشر: 20/10/2021 - 16:25

إصابة خطيرة لعامل في القدس
(توضيحية - تصوير طواقم الإنقاذ)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أصيب عامل، يبلغ 41 عاما من العمر، من مدينة بيت لحم في الضفة الغربية بجروح وصفت بأنها خطيرة في حادث عمل بورشة بناء، جنوبي القدس، اليوم الأربعاء.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنه "تلقينا بلاغا عند الساعة 13:48 حول إصابة عامل من آلة حفر في ورشة بناء جنوبي القدس، وقدم طاقم طبي العلاجات الأولية للمصاب إذ عانى جروحا خطيرة".

وذكر المضمد فادي دقدق أنه "مع وصولنا إلى المكان رأينا العامل وهو عالق بآلة حفر بمحاذاة أحد الأنفاق، إذ جرى تخليصه وتقديم العلاجات الأولية له ثم نقل بواسطة سيارة العلاج المكثف إلى المستشفى".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.

يُذكر أن حوادث العمل ازدادت خلال الأعوام الأخيرة، الأمر الذي تسبب بمصرع مئات العمال في ورشات عمل، غالبيتهم العظمى من الفلسطينيين من الضفة ومناطق الـ48، وعمال أجانب، وذلك في ظل إهمال السلطات وحتى النقابات المهنية لهذه الحوادث وأسبابها، بالإضافة إلى غياب وسائل الأمان والمراقبة الفعلية لتطبيق شروط السلامة العامة للعمال في أماكن العمل.

بودكاست عرب 48

#حوادث العمل
#القدس
#بيت لحم

حوارات

د. سامي إرشيد: "إقامة بنك تعاوني عربي يضع مجتمعنا على عتبة التطور والتنمية"
د. سامي إرشيد: "إقامة بنك تعاوني عربي يضع مجتمعنا على عتبة التطور والتنمية"

2021-10-16

د. كركبي - صباح: ازدياد حالات الطلاق وارتباطها بالتغيرات الاقتصادية الاجتماعية
د. كركبي - صباح: ازدياد حالات الطلاق وارتباطها بالتغيرات الاقتصادية الاجتماعية

2021-10-09

70% من الشبان العرب لا يحصلون على شهادة بجروت و40% منهم لا يعملون ولا يتعلمون
70% من الشبان العرب لا يحصلون على شهادة بجروت و40% منهم لا يعملون ولا يتعلمون

2021-10-02

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

طعن طالب في مدرسة بطرعان
طعن طالب في مدرسة بطرعان

2021-10-20

اتهام 3 أشخاص بقتل علاء صرصور في حفل زفاف بالطيبة
اتهام 3 أشخاص بقتل علاء صرصور في حفل زفاف بالطيبة

2021-10-20

الجريمة الثانية خلال 24 ساعة: قتيل في أم الفحم
الجريمة الثانية خلال 24 ساعة: قتيل في أم الفحم

2021-10-20

الأكثر قراءة

ضحية سادسة من نفس العائلة: قتيل في أم الفحم

ضحية سادسة من نفس العائلة: قتيل في أم الفحم

2021-10-19
عشرات أوامر الإخلاء لمحال تجارية في الطيبة وقلنسوة

عشرات أوامر الإخلاء لمحال تجارية في الطيبة وقلنسوة

2021-10-19
مصرع شاب سقط من منطاد قرب الناصرة

مصرع شاب سقط من منطاد قرب الناصرة

2021-10-19
تحليلات:

تحليلات: "دفء" علاقات إيران مع دول عربية يقلق إسرائيل

2021-10-19
المواجهات مع الاحتلال في القدس: 17 مصابا و22 معتقلا على الأقلّ

المواجهات مع الاحتلال في القدس: 17 مصابا و22 معتقلا على الأقلّ

2021-10-19