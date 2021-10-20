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اتهام 3 أشخاص بقتل علاء صرصور في حفل زفاف بالطيبة

تاريخ النشر: 20/10/2021 - 13:12

اتهام 3 أشخاص بقتل علاء صرصور في حفل زفاف بالطيبة
الضحية علاء صرصور
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

قدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في اللد، اليوم الأربعاء، لائحة اتهام ضد عكرمة عازم (21 عاما) من الطيبة بارتكاب جريمة قتل الشاب علاء صرصور (25 عاما) من المدينة.

ونسبت النيابة العامة للمتهم القتل في ظروف خطيرة ومحاولة القتل، التسبب بإصابة خطيرة، حيازة أسلحة وتعطيل إجراءات المحاكمة.

كما قدمت لائحة اتهام في محكمة الصلح في كفار سابا ضد قريبي المتهم وهما محمود عازم (23 عاما) وفاضل عازم (39 عاما) من الطيبة، على خلفية تقديم المساعدة له للفرار إلى الضفة.

وأرفقت النيابة العامة بلائحة الاتهام طلبا لتمديد اعتقال المتهمين حتى الانتهاء من كافة الإجراءات القضائية ضدهم.

ويستدل من لائحة الاتهام أن "جريمة القتل وقعت يوم 20 أيلول/ سبتمبر خلال حفل زفاف في البلدة القديمة بالطيبة، حينما أقدم المتهم على إطلاق النار نحو مجموعة من الشبان الذين تواجدوا في الحفل".

وجاء في الاتهام أن "الجريمة أسفرت عن مقتل الشاب علاء صرصور وإصابة 3 آخرين بجروح وصفت حالة أحدهم بالخطيرة آنذاك والآخران بالمتوسطة والطفيفة".

ووفقا لتحقيق الشرطة، فإن خلفية الجريمة تعود لانتقام المتهم المركزي من اثنين من المصابين في أعقاب تعرضه لإطلاق نار مطلع العام الجاري وإصابته بجروح خطيرة آنذاك، إذ جرى اعتقاله بعد ساعات من ارتكاب الجريمة في مبنى مهجور بالمدينة فيما اعتقلت المتهمين الآخرين على خلفية تقديم المساعدة بالهروب والاختباء.

بودكاست عرب 48

#الطيبة
#علاء صرصور
#العنف والجريمة
#لوائح اتهام
#جرائم القتل

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