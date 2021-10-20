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عملة "بيتكوين" تسجل سعرا قياسيا جديدا... 64.9 ألف دولار للوحدة

تاريخ النشر: 20/10/2021 - 17:28

عملة "بيتكوين" تسجل سعرا قياسيا جديدا... 64.9 ألف دولار للوحدة
(أ ب)
عرب ٤٨

وصل سعر العملة الرقمية المشفرة "بيتكوين"، اليوم، الأربعاء، إلى أعلى مستوى منذ إطلاقها عام 2008، وذلك في ظل هدوء المخاوف التنظيمية بشأن حظر التعامل بالعملات المشفرة في الولايات المتحدة.

وواصلت عملة "بيتكوين" ارتفاعها، اليوم، وبلغت العملة الرقمية الأكثر شهرة في العالم مستوى 66 ألف دولار.

وبحلول الساعة الخامسة مساء، صعدت عملة "بيتكوين" بنسبة 5.83% إلى 66,008.50 دولار، وسجلت بذلك مستوى قياسيا تاريخيا.

وتشهد عملة "بيتكوين" ارتفاعا خلال الأيام الماضية، وذلك بعدما أفادت تقارير بأنه تم إنشاء صندوق لتداول عقود "بيتكوين" الآجلة في الولايات المتحدة.

وتشهد بيتكوين ارتفاعات منذ شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، أمام الكونغرس الأميركي قبل أسبوعين، عندما نفى وجود نية لدى البنك المركزي لحظر العملات المشفرة.

ولا تملك العملات الافتراضية، رقما متسلسلا ولا تخضع لسيطرة الحكومات والبنوك المركزية، كالعملات التقليدية، بل يتم التعامل بها فقط عبر شبكة الإنترنت، دون وجود مادي لها.

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#بيتكوين
#سعر الصرف
#عملة رقمية

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