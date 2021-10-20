  2. محليات
  3. أخبار محلية

النقب: مصرع طفلة في حادث دهس

تاريخ النشر: 20/10/2021 - 19:12

النقب: مصرع طفلة في حادث دهس
توضيحية (من الأرشيف)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

لقيت طفلة (عامان) مصرعها متأثرة بإصابتها الخطيرة من جراء تعرضها للدهس في بلدة اللقية في منطقة النقب، جنوبي البلاد، مساء اليوم، الأربعاء.

وجرى نقل الطفلة وهي بحالة حرجة إثر إصابتها في منطقة الرأس، إلى عيادة محلية في اللقية. وبعد محاولة فاشلة لإنعاشها، أقر الطاقم الطبي وفاة الطفلة.

هذا، ويستدل من معطيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد أن 296 شخصا بينهم 86 مواطنا عربيا لقوا مصارعهم في حوادث الطرق، منذ مطلع العام 2021 ولغاية اليوم الأربعاء 20 تشرين الأول/ أكتوبر 2021.

تُعتبر منطقة النقب أكثر المناطق في البلاد التي يتعرض الأطفال فيها للإصابات والوفاة في حوادث الدهس.

ووفقا لمؤسسة "بطيرم" لأمان الأطفال، لقي 40 طفلاً مصارعهم في حوادث طرق منذ مطلع عام 2021 الجاري، بينهم 21 طفلاً من المجتمع العربي البدوي في النقب.

وأظهرت المعطيات التي أوردتها "بطيرم"، أن معظم حوادث الدهس التي وقعت في منطقة النقب كانت بمعظمها حوادث دهس أثناء رجوع السيارة إلى الخلف، وبينت أن الشريحة العمرية لغاية 4 أعوام هي الأكثر عرضة للموت دهسا في هذه الحوادث.

بودكاست عرب 48

#حادث طرق
#النقب
#حورة

حوارات

د. سامي إرشيد: "إقامة بنك تعاوني عربي يضع مجتمعنا على عتبة التطور والتنمية"
د. سامي إرشيد: "إقامة بنك تعاوني عربي يضع مجتمعنا على عتبة التطور والتنمية"

2021-10-16

د. كركبي - صباح: ازدياد حالات الطلاق وارتباطها بالتغيرات الاقتصادية الاجتماعية
د. كركبي - صباح: ازدياد حالات الطلاق وارتباطها بالتغيرات الاقتصادية الاجتماعية

2021-10-09

70% من الشبان العرب لا يحصلون على شهادة بجروت و40% منهم لا يعملون ولا يتعلمون
70% من الشبان العرب لا يحصلون على شهادة بجروت و40% منهم لا يعملون ولا يتعلمون

2021-10-02

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

أم الفحم: إضراب شامل الخميس احتجاجا على جرائم القتل
أم الفحم: إضراب شامل الخميس احتجاجا على جرائم القتل

2021-10-20

إصابة خطيرة لعامل في القدس
إصابة خطيرة لعامل في القدس

2021-10-20

طعن طالب في مدرسة بطرعان
طعن طالب في مدرسة بطرعان

2021-10-20

الأكثر قراءة

ضحية سادسة من نفس العائلة: قتيل في أم الفحم

ضحية سادسة من نفس العائلة: قتيل في أم الفحم

2021-10-19
عشرات أوامر الإخلاء لمحال تجارية في الطيبة وقلنسوة

عشرات أوامر الإخلاء لمحال تجارية في الطيبة وقلنسوة

2021-10-19
مصرع شاب سقط من منطاد قرب الناصرة

مصرع شاب سقط من منطاد قرب الناصرة

2021-10-19
تحليلات:

تحليلات: "دفء" علاقات إيران مع دول عربية يقلق إسرائيل

2021-10-19
المواجهات مع الاحتلال في القدس: 17 مصابا و22 معتقلا على الأقلّ

المواجهات مع الاحتلال في القدس: 17 مصابا و22 معتقلا على الأقلّ

2021-10-19