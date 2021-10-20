النقب: مصرع طفلة في حادث دهس

لقيت طفلة (عامان) مصرعها متأثرة بإصابتها الخطيرة من جراء تعرضها للدهس في بلدة اللقية في منطقة النقب، جنوبي البلاد، مساء اليوم، الأربعاء.

وجرى نقل الطفلة وهي بحالة حرجة إثر إصابتها في منطقة الرأس، إلى عيادة محلية في اللقية. وبعد محاولة فاشلة لإنعاشها، أقر الطاقم الطبي وفاة الطفلة.

هذا، ويستدل من معطيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد أن 296 شخصا بينهم 86 مواطنا عربيا لقوا مصارعهم في حوادث الطرق، منذ مطلع العام 2021 ولغاية اليوم الأربعاء 20 تشرين الأول/ أكتوبر 2021.

تُعتبر منطقة النقب أكثر المناطق في البلاد التي يتعرض الأطفال فيها للإصابات والوفاة في حوادث الدهس.

ووفقا لمؤسسة "بطيرم" لأمان الأطفال، لقي 40 طفلاً مصارعهم في حوادث طرق منذ مطلع عام 2021 الجاري، بينهم 21 طفلاً من المجتمع العربي البدوي في النقب.

وأظهرت المعطيات التي أوردتها "بطيرم"، أن معظم حوادث الدهس التي وقعت في منطقة النقب كانت بمعظمها حوادث دهس أثناء رجوع السيارة إلى الخلف، وبينت أن الشريحة العمرية لغاية 4 أعوام هي الأكثر عرضة للموت دهسا في هذه الحوادث.