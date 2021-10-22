  2. محليات
  3. أخبار محلية

3 إصابات إحداها خطيرة في حادث طرق قرب عرابة

تاريخ النشر: 22/10/2021 - 19:13

3 إصابات إحداها خطيرة في حادث طرق قرب عرابة
من مكان الحادث
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أصيب 3 أشخاص بجروح وصفت حالة أحدهم بالخطيرة في حادث طرق بين جرار زراعي وسيارة خصوصية على شارع 804 بالقرب من مدينة عرابة، مساء الجمعة.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنه "تلقينا بلاغا عند الساعة 18:25 حول حادث طرق بين جرار وسيارة خصوصية قرب عرابة، وقدم طاقم طبي العلاجات الأولية لشخص (64 عاما) عانى جروحا خطيرة في منطقة البطن".

كما أسفر الحادث عن إصابة شخصين آخرين، دون معرفة حالتهما حتى كتابة هذه السطور.

وأحيل المصابون، على وجه السرعة، إلى المركز الطبي للجليل (مستشفى الجليل الغربي) في نهريا لاستكمال العلاج.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

هذا، ويستدل من معطيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، أن 297 شخصا بينهم 87 مواطنا عربيا لقوا مصارعهم في حوادث الطرق، منذ مطلع العام 2021 ولغاية يوم 21 تشرين الأول/ أكتوبر.

بودكاست عرب 48

#حوادث الطرق
#عرابة

3 إصابات إحداها خطيرة في حادث طرق قرب عرابة

حوارات

د. سامي إرشيد: "إقامة بنك تعاوني عربي يضع مجتمعنا على عتبة التطور والتنمية"
د. سامي إرشيد: "إقامة بنك تعاوني عربي يضع مجتمعنا على عتبة التطور والتنمية"

2021-10-16

د. كركبي - صباح: ازدياد حالات الطلاق وارتباطها بالتغيرات الاقتصادية الاجتماعية
د. كركبي - صباح: ازدياد حالات الطلاق وارتباطها بالتغيرات الاقتصادية الاجتماعية

2021-10-09

70% من الشبان العرب لا يحصلون على شهادة بجروت و40% منهم لا يعملون ولا يتعلمون
70% من الشبان العرب لا يحصلون على شهادة بجروت و40% منهم لا يعملون ولا يتعلمون

2021-10-02

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

السبت: مظاهرة ضد الجريمة وتقاعس الشرطة أمام شرطة مسجاف
السبت: مظاهرة ضد الجريمة وتقاعس الشرطة أمام شرطة مسجاف

2021-10-22

الناصرة: تظاهرة حاشدة ضدّ الجريمة وتواطؤ الشرطة
الناصرة: تظاهرة حاشدة ضدّ الجريمة وتواطؤ الشرطة

2021-10-22

عكا: اعتقال 3 قاصرين بشبهة الاعتداء على طالبين من الكلية العسكرية
عكا: اعتقال 3 قاصرين بشبهة الاعتداء على طالبين من الكلية العسكرية

2021-10-22

الأكثر قراءة

محمد بكري: قاطعت مهرجان الجونة احتجاجا على مهازل إهانة الفلسطيني

محمد بكري: قاطعت مهرجان الجونة احتجاجا على مهازل إهانة الفلسطيني

2021-10-21
تحليل: مهاجمة قاعدة التنف بسورية رسالة إيرانية لإسرائيل

تحليل: مهاجمة قاعدة التنف بسورية رسالة إيرانية لإسرائيل

2021-10-21
بينيت يقرّ سياسة جديدة: هؤلاء من سيسمح لهم بدخول البلاد

بينيت يقرّ سياسة جديدة: هؤلاء من سيسمح لهم بدخول البلاد

2021-10-21
الأردن يحظر تحضير وكالات دورية لبيع الأراضي بالضفة والقدس

الأردن يحظر تحضير وكالات دورية لبيع الأراضي بالضفة والقدس

2021-10-21
تقرير: المخابرات التركيّة تفكك شبكة للموساد عملت ضدّ فلسطينيين

تقرير: المخابرات التركيّة تفكك شبكة للموساد عملت ضدّ فلسطينيين

2021-10-21