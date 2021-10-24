إصابة عامل بجروح خطيرة في كفر كنا

أصيب عامل بجروح وصفت بأنها خطيرة خلال عمله في مشروع تطوير الشارع الرئيس لقرية كفر كنا، صباح اليوم الأحد.

وأفاد شهود عيان أن أحد العمال أصيب بجروح خطيرة خلال أعمال التطوير في الشارع الرئيس من قبل جرافة عمل هناك، واستدعيت طواقم طبية وقدمت له العلاجات الأولية ونقلته إلى مستشفى لاستكمال العلاج.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.

يُذكر أن حوادث العمل ازدادت خلال الأعوام الأخيرة، الأمر الذي تسبب بمصرع مئات العمال في ورشات عمل، غالبيتهم العظمى من الفلسطينيين من الضفة ومناطق الـ48، وعمال أجانب، وذلك في ظل إهمال السلطات وحتى النقابات المهنية لهذه الحوادث وأسبابها، بالإضافة إلى غياب وسائل الأمان والمراقبة الفعلية لتطبيق شروط السلامة العامة للعمال في أماكن العمل.