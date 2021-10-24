  2. محليات
  3. أخبار محلية

إصابة عامل بجروح خطيرة في كفر كنا

تاريخ النشر: 24/10/2021 - 09:57

إصابة عامل بجروح خطيرة في كفر كنا
من مكان الحادث بكفر كنا، اليوم
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أصيب عامل بجروح وصفت بأنها خطيرة خلال عمله في مشروع تطوير الشارع الرئيس لقرية كفر كنا، صباح اليوم الأحد.

وأفاد شهود عيان أن أحد العمال أصيب بجروح خطيرة خلال أعمال التطوير في الشارع الرئيس من قبل جرافة عمل هناك، واستدعيت طواقم طبية وقدمت له العلاجات الأولية ونقلته إلى مستشفى لاستكمال العلاج.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.

يُذكر أن حوادث العمل ازدادت خلال الأعوام الأخيرة، الأمر الذي تسبب بمصرع مئات العمال في ورشات عمل، غالبيتهم العظمى من الفلسطينيين من الضفة ومناطق الـ48، وعمال أجانب، وذلك في ظل إهمال السلطات وحتى النقابات المهنية لهذه الحوادث وأسبابها، بالإضافة إلى غياب وسائل الأمان والمراقبة الفعلية لتطبيق شروط السلامة العامة للعمال في أماكن العمل.

بودكاست عرب 48

#كفر كنا
#عمال
#حوادث العمل

حوارات

"أمل اسم امرأة": سردٌ لمعاناة المرأة الفلسطينية والمواطنين في النقب
"أمل اسم امرأة": سردٌ لمعاناة المرأة الفلسطينية والمواطنين في النقب

2021-10-23

د. سامي إرشيد: "إقامة بنك تعاوني عربي يضع مجتمعنا على عتبة التطور والتنمية"
د. سامي إرشيد: "إقامة بنك تعاوني عربي يضع مجتمعنا على عتبة التطور والتنمية"

2021-10-16

د. كركبي - صباح: ازدياد حالات الطلاق وارتباطها بالتغيرات الاقتصادية الاجتماعية
د. كركبي - صباح: ازدياد حالات الطلاق وارتباطها بالتغيرات الاقتصادية الاجتماعية

2021-10-09

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

مصرع شخص دهسه قطار قرب نتانيا
مصرع شخص دهسه قطار قرب نتانيا

2021-10-24

بدء العمل بالتوقيت الشتوي فجر يوم 31 تشرين الأول
بدء العمل بالتوقيت الشتوي فجر يوم 31 تشرين الأول

2021-10-24

مسيرة وصلاة من أجل إعادة بناء إقرث وكفر برعم
مسيرة وصلاة من أجل إعادة بناء إقرث وكفر برعم

2021-10-24

الأكثر قراءة

"شبكة الموساد" التي فككتها المخابرات التركية.. تفاصيل جديدة

2021-10-23
قتيل في جريمة إطلاق نار في ميناء يافا

قتيل في جريمة إطلاق نار في ميناء يافا

2021-10-23
حيفا: إصابة ثلاثة شبان من الناصرة طعنا في شجار

حيفا: إصابة ثلاثة شبان من الناصرة طعنا في شجار

2021-10-23
لقاء بوتين - بينيت

لقاء بوتين - بينيت

2021-10-23
الجيش الإسرائيلي يعلن إحباط محاولة تهريب أسلحة من لبنان

الجيش الإسرائيلي يعلن إحباط محاولة تهريب أسلحة من لبنان

2021-10-23