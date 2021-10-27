  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

إيران: استئناف المفاوضات النووية في فيينا قبل نهاية نوفمبر

تاريخ النشر: 27/10/2021 - 17:48

إيران: استئناف المفاوضات النووية في فيينا قبل نهاية نوفمبر
المفاوضون أمام فندق "غراند فيينا"، حيث تجري المحادثات النووية مع إيران (أرشيفية - أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

وافقت إيران على استئناف المفاوضات النووية مع القوى الغربية، حسبما أعلن ونائب وزير خارجيتها، اليوم الأربعاء، بعد محادثات مع وسطاء من الاتحاد الأوروبي في بروكسل.

وأعلن مساعد وزير الخارجية الإيراني، على باقري، أن بلاده اتفقت مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، على استئناف مفاوضات فيينا الرامية لإعادة إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، وذلك قبل نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر.

وكتب باقري وهو أيضا كبير المفاوضين الإيرانيين، في تغريدة على تويتر: "نوافق على بدء المفاوضات قبل نهاية تشرين الثاني/نوفمبر. وسيتم الإعلان عن الموعد المحدد خلال الأسبوع المقبل".

بودكاست عرب 48

#الخارجية الإيرانية
#الوكالة الدولية للطاقة الذرية
#الاتفاق النووي
#مباحثات فيينا

حوارات

"أمل اسم امرأة": سردٌ لمعاناة المرأة الفلسطينية والمواطنين في النقب
"أمل اسم امرأة": سردٌ لمعاناة المرأة الفلسطينية والمواطنين في النقب

2021-10-23

د. سامي إرشيد: "إقامة بنك تعاوني عربي يضع مجتمعنا على عتبة التطور والتنمية"
د. سامي إرشيد: "إقامة بنك تعاوني عربي يضع مجتمعنا على عتبة التطور والتنمية"

2021-10-16

د. كركبي - صباح: ازدياد حالات الطلاق وارتباطها بالتغيرات الاقتصادية الاجتماعية
د. كركبي - صباح: ازدياد حالات الطلاق وارتباطها بالتغيرات الاقتصادية الاجتماعية

2021-10-09

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

السودان: مطالبة أميركية - أوروبية بالإفراج الفوري عن المعتقلين ولقاء حمدوك
السودان: مطالبة أميركية - أوروبية بالإفراج الفوري عن المعتقلين ولقاء حمدوك

2021-10-27

السيسي يعيّن رئيسا جديدا لأركان الجيش المصري
السيسي يعيّن رئيسا جديدا لأركان الجيش المصري

2021-10-27

لبنان: جعجع يمتنع عن الإدلاء بإفادته حول أحداث الطيونة
لبنان: جعجع يمتنع عن الإدلاء بإفادته حول أحداث الطيونة

2021-10-27

الأكثر قراءة

السودان: 5 قتلى و140 جريحا بنيران قوات المجلس العسكريّ ومُطالبة باجتماع مجلس الأمن

السودان: 5 قتلى و140 جريحا بنيران قوات المجلس العسكريّ ومُطالبة باجتماع مجلس الأمن

2021-10-26
تقرير: طائرة إسرائيلية تحط في الرياض بعد مكوثها في عمّان

تقرير: طائرة إسرائيلية تحط في الرياض بعد مكوثها في عمّان

2021-10-26
أكثر من 40 محلا تجاريا مهددا بالإخلاء في الطيبة وقلنسوة

أكثر من 40 محلا تجاريا مهددا بالإخلاء في الطيبة وقلنسوة

2021-10-26
تقرير: قراصنة إيرانيون ينشرون تفاصيل مئات الجنود الإسرائيليين

تقرير: قراصنة إيرانيون ينشرون تفاصيل مئات الجنود الإسرائيليين

2021-10-26
تأجيل مراسم التطبيع بين إسرائيل والسودان بسبب الانقلاب

تأجيل مراسم التطبيع بين إسرائيل والسودان بسبب الانقلاب

2021-10-26