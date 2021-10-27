إيران: استئناف المفاوضات النووية في فيينا قبل نهاية نوفمبر

وافقت إيران على استئناف المفاوضات النووية مع القوى الغربية، حسبما أعلن ونائب وزير خارجيتها، اليوم الأربعاء، بعد محادثات مع وسطاء من الاتحاد الأوروبي في بروكسل.

وأعلن مساعد وزير الخارجية الإيراني، على باقري، أن بلاده اتفقت مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، على استئناف مفاوضات فيينا الرامية لإعادة إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، وذلك قبل نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر.

وكتب باقري وهو أيضا كبير المفاوضين الإيرانيين، في تغريدة على تويتر: "نوافق على بدء المفاوضات قبل نهاية تشرين الثاني/نوفمبر. وسيتم الإعلان عن الموعد المحدد خلال الأسبوع المقبل".