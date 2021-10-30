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إصابات بينها خطيرة في حادث طرق بالنقب

تاريخ النشر: 30/10/2021 - 17:37

إصابات بينها خطيرة في حادث طرق بالنقب
(توضيحية- تصوير نجمة داود الحمراء)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أصيب عدد من الأشخاص بجروح متفاوتة في حادث طرق بين مركبتين على شارع رقم 80 بالقرب من بلدة كسيفة بمنطقة النقب، جنوبي البلاد، اليوم السبت.

وجاء على لسان الشرطة أن الحادث أسفر عن عدد من المصابين بينهم طفل (عامان) وصفت حالته بالخطيرة.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أن "الحادث أسفر عن 5 مصابين بينهم طفل عانى جروحا حرجة في منطقتي الرأس والصدر، وآخران (12 و9 سنوات) بحالة متوسطة إذ عانيا جروحا في أطراف جسديهما، رجل (40 عاما) بحالة متوسطة وامرأة حامل في الثلاثينيات من عمرها عانى جروحا متوسطة أيضًا".

وأحيل المصابون، على وجه السرعة، إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع لاستكمال العلاج.

ووفقا لتحقيق الشرطة الأولي، فإن الحادث وقع نتيجة اصطدام بين مركبتين وجها لوجه.

هذا، ويستدل من معطيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، أن 304 شخصا بينهم 89 مواطنا عربيا لقوا مصارعهم في حوادث الطرق، منذ مطلع العام 2021 ولغاية يوم 28 تشرين الأول/ أكتوبر.

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#حوادث الطرق
#النقب
#كسيفة

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