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الكويت تستدعي سفيرها في بيروت وتطلب من ممثل لبنان المغادرة خلال 48 ساعة

تاريخ النشر: 30/10/2021 - 14:07

الكويت تستدعي سفيرها في بيروت وتطلب من ممثل لبنان المغادرة خلال 48 ساعة
جورج قرداحي (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

أعلنت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم السبت، استدعاء سفيرها في لبنان، ومطالبة القائم بأعمال السفارة اللبنانية مغادرة البلاد خلال 48 ساعة.

ووفق وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، "قررت وزارة الخارجية مغادرة القائم بأعمال السفارة اللبنانية خلال 48 ساعة من البلاد، واستدعاء سفيرها في لبنان".

وقالت وزارة الخارجية الكويتية إنّ القرار يأتي "نظرا لامعان الجمهورية اللبنانية واستمرارها في التصريحات السلبية وعدم معالجة المواقف المرفوضة والمستهجنة ضد المملكة العربية السعودية الشقيقة وباقي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية".

وتابعت أن القرار يأتي أيضا بسبب "عدم اتخاذ حكومة الجمهورية اللبنانية الإجراءات الكفيلة لردع عمليات التهريب المستمرة والمتزايدة لآفة المخدرات إلى الكويت وباقي دول مجلس التعاون".

ويأتي القرار الكويتي عقب قرارات مشابهة للسعودية والبحرين، احتجاجا على تصريحات وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، بشأن الأزمة اليمنية، والتي اعتبرتها دول خليجية "مرفوضة ومسيئة".

والأربعاء، أعلنت السعودية والإمارات والكويت والبحرين، استدعاء سفراء لبنان لديها، احتجاجا على تصريحات جورج قرداحي، خلال مقابلة متلفزة عُرضت الإثنين (سجلت في آب/ أغسطس الماضي)، قال خلالها إن الحوثيين في اليمن "يدافعون عن أنفسهم ضد اعتداءات السعودية والإمارات".

ورغبة في احتواء أزمة تصريحات قرداحي، قال رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، في بيان، الأربعاء الماضي، إن بلاده "حريصة على أطيب العلاقات مع الدول العربية والخليجية".

فيما أوضح الرئيس اللبناني ميشال عون، في بيان، الخميس الماضي، أن تصريحات وزير الإعلام، قرداحي، بشأن الأزمة اليمنية، كانت قبل تعيينه وزيرا، ولا تعكس وجهة نظر الدولة اللبنانية.

ومنذ عام 2015، ينفذ تحالف عسكري تقوده السعودية، عمليات في اليمن، دعما للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين، المدعومين من إيران، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ 2014.

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#جورج قرداحي
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#أزمة دبلوماسية
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