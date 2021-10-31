النقب: مصرع طفلة تعرّضت للدهس في تل السبع

لقيت طفلة تبلغ من العمر عامين مصرعها، مساء اليوم الأحد، جرّاء تعرّضها للدهس في النقب.

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وأُصيبت الطفلة بجراح حرجة إثر تعرضها للدهس في بلدة تل السبع، وأجرى طاقم طبي عمليات إنعاش لها في محاولة للإبقاء على حياتها، غير أنه تمّ الإعلان عن وفاتها في مشفى "سوروكا" في بئر السبع، بعد أن باءت تلك المحاولات بالفشل.

وبعيد إصابتها، نُقلت الطفلة إلى عيادة في البلدة، وهناط قدّم بها الطاقم الطبي، الإسعافات الأولية ونقلها للمشفى الذي أُعلِن فيه عن وفاتها.

وذكر الطاقم أن الطفلة كانت فاقدة للوعي عندما وصل أفراده للعيادة، موضحا أنها كانت تعاني من إصابة خطيرة في منطقة الرأس.

وأشار إلى أن عمليات الإنعاش استمرّت حتّى وصول الطفلة للمشفى، حيث أُدخِلت إلى وحدة العناية المركزة.

ويستدل من معطيات مؤسسة "بطيرم" لأمان الأولاد أن منطقة النقب تشهد نسبة الوفيات الأعلى للأطفال خلال الشهر الجاري بـ5 ضحايا في البلاد، وأن 23 طفلا من النقب لقوا مصارعهم في حوادث منذ مطلع العام الجاري.

ويستدل من معطيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في إسرائيل، أن 304 شخصا بينهم 89 مواطنا عربيا لقوا مصارعهم في حوادث الطرق، منذ مطلع العام 2021 ولغاية يوم 28 تشرين الأول/ أكتوبر.

كما يستدل من معطيات مؤسسة "بطيرم" لأمان الأولاد أن منطقة النقب تشهد نسبة الوفيات الأعلى للأطفال خلال الشهر الجاري، وأن 23 طفلا من النقب لاقوا مصارعهم في حوادث منذ مطلع العام الجاري.

وأصدرت المؤسسة تقريرا استثنائيا حول وفيات الأطفال العرب في منطقة النقب خلال هذا الشهر، وذلك بسبب الحوادث العديدة التي أودت بحياة الأطفال هناك، ووفقا للمعطيات فقد "شهد شهر تشرين الأول/ أكتوبر الجاري 5 حالات وفاة لأطفال من جيل الولادة حتى 18 عاما، كان آخرها هذا الأسبوع حيث توفي طفل يبلغ من العمر عامين، من إحدى القرى البدوية غير المعترف بها، بعد تعرضه للغرق في المنزل، مع العلم أن شقيقه كان قد توفي قبل حوالي عامين بنفس السبب.