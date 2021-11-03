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إدخال NSO لقائمة الشركات التي تناقض مصالح الأمن القومي الأميركي 

تاريخ النشر: 03/11/2021 - 15:26

إدخال NSO لقائمة الشركات التي تناقض مصالح الأمن القومي الأميركي 
عرب ٤٨

أدخلت وزارة التجارة الأميركية اليوم، الأربعاء، شركتي سايبر هجومي إسرائيليتين لأهداف التجسس، هما NSO وكنديرو، إلى قائمة الجهات التي تعمل ضد المصالح الوطنية الأميركية. كذلك تم إدخال شركات أخرى من روسيا وسنغافورا إلى هذه القائمة.

وجاء في بيان وزارة التجارة الأميركية أن إدخال NSO وكنديرو إلى القائمة في أعقاب وجود أدلة على أنهما طورتا وزودتا برامج تجسس لحكومات أجنبية، التي استخدمتها من أجل استهداف موظفين حكوميين، صحافيين، رجال أعمال، ناشطين، أكاديميين وعاملين في سفارات.

وأضاف بيان الوزارة أن "هذه الأدوات سمحت لحكومات أجنبية بقمع عابر للقوميات، وهي ممارسات لحكومات كستبدة من أجل إسكات معارضين. وهذه الممارسات تهدد النظام الدولي".

وأعلنت وزيرة التجارة الأميركية، جينا رايموند، أن "الولايات المتحدة ملتزمة بالعمل بحزم ضد تطوير، تجارة واستخدام تكنولوجيا لصالح أنشطة خبيثة تهدد أمن معلومات المجتمع المدني، جهات معارضة وحكومات ومنظمات خلف البحار".

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#الولايات المتحدة
#nso
#كنديرو
#تجسس سيبراني

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