  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

إيران تعلن استئناف المفاوضات حول مشروعها النووي في 29 نوفمبر الجاري

تاريخ النشر: 03/11/2021 - 21:07

إيران تعلن استئناف المفاوضات حول مشروعها النووي في 29 نوفمبر الجاري
علي باقري (أ ف ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني، علي باقري، مساء الأربعاء، أن المباحثات الهادفة الى إحياء الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، والمعلّقة منذ حزيران/ يونيو الماضي، ستستأنف في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر في فيينا.

وكتب باقري، وهو كبير المفاوضين الإيرانيين، عبر حسابه على "تويتر"، أنه "خلال اتصال هاتفي مع (الدبلوماسي الأوروبي) إنريكي مورا، اتفقنا على بدء المباحثات الهادفة الى رفع الحظر الظالم وغير الإنساني في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر في فيينا".

وتعليقا على الإعلان الإيراني، قالت الولايات المتحدة إن التوصل إلى حل وسط لإنقاذ الاتفاق النووي مع إيران أمر ممكن "بسرعة" إذا كانت طهران "جدية" في نياتها.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركي، نيد برايس، في حديثه للصحافيين، إنه "نعتقد أنه إذا كان الإيرانيون جديين، يمكننا القيام بذلك في وقت قصير نسبيا".

بودكاست عرب 48

#النووي الإيراني
#واشنطن
#طهران
#علي باقري

حوارات

المحامية زهر: العليا شرعنت الاحتلال والاستيطان ورفضت غالبية التماسات الفلسطينيين  
المحامية زهر: العليا شرعنت الاحتلال والاستيطان ورفضت غالبية التماسات الفلسطينيين  

2021-10-30

"أمل اسم امرأة": سردٌ لمعاناة المرأة الفلسطينية والمواطنين في النقب
"أمل اسم امرأة": سردٌ لمعاناة المرأة الفلسطينية والمواطنين في النقب

2021-10-23

د. سامي إرشيد: "إقامة بنك تعاوني عربي يضع مجتمعنا على عتبة التطور والتنمية"
د. سامي إرشيد: "إقامة بنك تعاوني عربي يضع مجتمعنا على عتبة التطور والتنمية"

2021-10-16

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الولايات المتحدة تدعو إلى فتح قنوات دبلوماسية بين لبنان ودول الخليج
الولايات المتحدة تدعو إلى فتح قنوات دبلوماسية بين لبنان ودول الخليج

2021-11-03

مصر تعلن اتخاذ إجراءات لحماية الإسكندريّة من الغرق
مصر تعلن اتخاذ إجراءات لحماية الإسكندريّة من الغرق

2021-11-03

السودان: أميركا وبريطانيا والسعودية والإمارات تدعو لعودة المؤسسات الانتقالية بشكل فوري للمدنيين
السودان: أميركا وبريطانيا والسعودية والإمارات تدعو لعودة المؤسسات الانتقالية بشكل فوري للمدنيين

2021-11-03

الأكثر قراءة

وفاة الفنان السوري صباح فخري

وفاة الفنان السوري صباح فخري

2021-11-02
إسرائيل تكتشف مخزن ذخيرة سوري ضخم في الجولان المحتل

إسرائيل تكتشف مخزن ذخيرة سوري ضخم في الجولان المحتل

2021-11-02
تطورات في ملف جريمة قتل ميسر عثمان من حيفا

تطورات في ملف جريمة قتل ميسر عثمان من حيفا

2021-11-02
في وداع قلعة الطرب... صباح فخري | آراء

في وداع قلعة الطرب... صباح فخري | آراء

2021-11-02
العائلات المقدسية في الشيخ جراح ترفض مقترح

العائلات المقدسية في الشيخ جراح ترفض مقترح "التسوية"

2021-11-02