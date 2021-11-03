إيران تعلن استئناف المفاوضات حول مشروعها النووي في 29 نوفمبر الجاري

أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني، علي باقري، مساء الأربعاء، أن المباحثات الهادفة الى إحياء الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، والمعلّقة منذ حزيران/ يونيو الماضي، ستستأنف في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر في فيينا.

وكتب باقري، وهو كبير المفاوضين الإيرانيين، عبر حسابه على "تويتر"، أنه "خلال اتصال هاتفي مع (الدبلوماسي الأوروبي) إنريكي مورا، اتفقنا على بدء المباحثات الهادفة الى رفع الحظر الظالم وغير الإنساني في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر في فيينا".

In a phone call with @enriquemora_ , we agreed to start the negotiations aiming at removal of unlawful & inhumane sanctions on 29 November in Vienna. — علی باقری‌کنی (@Bagheri_Kani) November 3, 2021

وتعليقا على الإعلان الإيراني، قالت الولايات المتحدة إن التوصل إلى حل وسط لإنقاذ الاتفاق النووي مع إيران أمر ممكن "بسرعة" إذا كانت طهران "جدية" في نياتها.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركي، نيد برايس، في حديثه للصحافيين، إنه "نعتقد أنه إذا كان الإيرانيون جديين، يمكننا القيام بذلك في وقت قصير نسبيا".