عودة ناقلة نفط إيرانية إلى الإبحار بعد محاولة أميركية لعرقلتها

أعلن التلفزيون الإيراني، صباح اليوم الأربعاء، أن الحرس الثوري أحبط محاولة أميركية لعرقلة ناقلة نفط إيرانية، في بحر عُمان.

وأوضح التلفزيون الإيراني الرسمي أن أفرادا من الحرس الثوري نفذوا إنزالا عسكريا على ناقلة النفط المصادرة لتحريرها.

وأضاف لاحقًا أن "الناقلة عادت إلى المياه الإقليمية".

وفي سياق متصل، كانت قد أعلنت البحرية الإيرانية، أول أمس الإثنين، إحباط هجوم قراصنة على ناقلة نفط إيرانية في خليج عدن، بحسب إعلام محلي.

وذكرت وكالة "فارس" للأنباء أن "دورية الحماية البحرية التابعة للجيش الايراني اشتبكت، صباح الإثنين، مع قراصنة وهي في طريقها إلى خليج عدن، قبل دخولها مضيق باب المندب".

وأضافت أن أربعة زوارق تحمل من 4 إلى 6 ركاب مسلحين حاولت مهاجمة الناقلة والاقتراب منها ، لكن دورية الحماية المرافقة للناقلة اتخذت الإجراءات في الوقت المناسب وتبادلت إطلاق النار التحذيري مما أرغم القراصنة على الهروب من موقع السفينة.

ويشار إلى أنه في منتصف تشرين الأول/ أكتوبر، أعلنت قوة البحرية في الجيش الإيراني التصدي لعملية قرصنة بحرية استهدفت ناقلتي نفط إيرانيتين في خليج عدن.