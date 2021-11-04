ميقاتي: مواقف جورج قرداحي أدخلت لبنان في محظور المقاطعة من قبل الرياض

دعا رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي وزير الإعلام في حكومته، جورج قرداحي إلى اتخاذ الموقف الذي يحفظ مصلحة لبنان، وذلك على خلفية غضب خليجي من تصريحاته بشأن الحرب في اليمن.

وقال ميقاتي خلال مؤتمر صحافي بالعاصمة بيروت، عقب لقائه كلا من رئيسي الجمهورية ميشال عون، والبرلمان نبيه بري، بشكل منفصل اليوم الخميس، إن بلاده ستعالج العلاقة مع السعودية، داعيا قرداحي إلى اتخاذ موقف "يحفظ مصلحة لبنان".

وأضاف ميقاتي: "وضعتُ الرئيس عون في الأجواء التي أحاطت زيارتي إلى غلاسكو (بإسكتلندا لحضور قمة المناخ) واجتماعي مع مختلف الجهات العربية والدولية".

وأضاف أن البلاد "لا تدار بلغة التحدي والمكابرة، ومخطئ جدا من يعتقد أنه قادر على فرض الرأي بالتصعيد الكلامي وأخذ اللبنانيين إلى خيارات بعيدة عن تاريخهم العربي‎".

وتابع: "فيما كنا في صدد استكمال البحث في سبل عودة مجلس الوزراء إلى الانعقاد، تعرضت الحكومة لامتحان جديد هو الأصعب بفعل مواقف شخصية أطلقها وزير الإعلام قبل توليه الوزارة".

وقال ميقاتي: "لكنها (مواقف الوزير) أدخلت لبنان في محظور المقاطعة من قبل المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي‎".

وأضاف: "سنعالج العلاقة مع السعودية حتى تعود إلى طبيعتها، وأدعو وزير الإعلام إلى اتخاذ الموقف الذي يحفظ مصلحة لبنان واللبنانيين (دون توضيح)".

وقبل تعيينه وزيرا في 20 أيلول/ سبتمبر المنصرم، قال قرداحي، في مقابلة متلفزة سُجلت في آب/ أغسطس وبُثت في 25 تشرين الأول/ أكتوبر الماضيين، إن الحوثيين في اليمن "يدافعون عن أنفسهم ضد اعتداءات السعودية والإمارات".