تجمع المهنيين السودانيين ينشر خارطة الطريق لاستكمال الثورة

نشر تجمع المهنيين السودانيين، مساء اليوم السبت، مقترح إعلان سياسي يشمل اختيار شخصية مستقلة لرئاسة الحكومة ومجلس وزراء من كفاءات وتشكيل برلمان خلال شهرين.

ونشر تجمّع المهنيين، بيانا مكونا من 13 نقطة واسماه بـ"مقترح الإعلان السياسي لاستكمال ثورة ديسمبر المجيدة المقدّم من تجمّع المهنيّين السودانيين".

وقال "تجمّع المهنيين": "ننشر هنا (على منصة فيسبوك) مقترح الإعلان الذي تقدمنا به للنقاش مع عدد من شركائنا في لجان المقاومة والكيانات المهنية والنقابية والأجسام المطلبية ومنظمات مدنية وفئوية بغرض نقل العمل الجماعي درجة إلى الأمام، هذا الإعلان يركز على الأهداف التي نقترح التوافق عليها وتصبح بالتالي ملزمة وحادية لخطوات قوى الثورة ومرجعًا ومقياسًا لأي موقف في المستقبل".

وأضاف تجمّع المهنيين: "نتحلى بكل المرونة اللازمة لإدخال التعديلات المقترحة من قوى الثورة، وعلى استعداد للتوقيع على أي صيغة تجد القبول ما دامت تتضمن وتحقق هذه الأهداف، فالغاية هي توحيد وتشبيك قوى الثورة خلف أهدافها المشتركة".

وأكمل تجمع المهنيين في المنشور على "فيسبوك": "أعددنا كذلك وثيقة أخرى هي ‘ميثاق استكمال ثورة ديسمبر‘ أكثر تفصيلا حول ذات الأهداف المنصوص عليها في هذا الإعلان، وهي أيضًا مطروحة للتداول ونتعامل معها بذات النهج أعلاه".

وقال تجمع المهنيين "نسعد بتوسيع دائرة النقاش وتلقي كل التعليقات التي تسهم في تنقيح وتقويم الإعلان" وختم التجمع بيانه قائلا "دام نضال شعبنا، ولترفرف خفاقة رايات الحرية والعدالة والسلام".

وأبرز ما دعا إليه تجمع المهنيين في بيانه هو اختيار شخصية وطنية مستقلة لرئاسة مجلس الوزراء من قبل القوى الموقعة على الميثاق السياسي لاستمكال ثورة ديسمبر، وتفويض رئيس الوزراء المُختار باختيار إلى حد أقصى 20 شخصية ذات كفاءات مهنية ووطنية للمجلس الوزاري ممن يتفقون مع ميثاق الثورة والتغيير الجذري إلى حين نهاية الفترة الانتقالية.

وطالب تجمع المهنيين بإعادة هيكلة القوات المسلحة عبر تغيير عقيدتها وحل مليشيا الدعم السريع، وطالب أيضًا، بوضع دستور ديمقراطي متوافق عليه والشروع في الإعداد لانتخابات عامة نزيهة بنهاية الفترة الانتقالية.