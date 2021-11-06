80 قتيلا على الأقل في انفجار ناقلة وقود في عاصمة سيراليون

قتل ثمانون شخصا على الأقل، في انفجار ناقلة للوقود مساء أمس، الجمعة، في المنطقة الصناعية من فريتاون عاصمة سيراليون.

وقال أحد أعضاء "الصليب الأحمر": "انتشلنا ثمانين جثة من موقع الحادث الليل الماضي"، مشيرا إلى أن عمليات الإغاثة لا تزال مستمرة صباح السبت.

وأظهرت صور نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي عددُا من الضحايا يرقدون في شوارع فريتاون، بعد أن أصيبوا بحروق شديدة، مع اشتعال نيران في متاجر ومنازل قريبة.

Tanker explosion kills hundreds at a gas station on Friday night in Wellington a surbub in #Freetown according to Disaster Management Agency rescue efforts underway @AFP pic.twitter.com/YjDpafGGe1 — Mohamed Saidu Bah (@MohamedSaiduBah) November 6, 2021

وذكرت وسائل إعلام أفريقية وعالمية أن أكثر من 100 شخص لقوا مصارعهم إثر الانفجار الهائل.

وقالت رئيسة بلدية فريتاون، إيفون آكي سوير، في منشور على صفحتها على فيسبوك: "أشعر بحزن عميق لسماع وقوع انفجار على طول طريق باي بوريه، بويلينجتون، إثر اصطدام ناقلة تحمل الوقود بشاحنة".

وأضافت أن "الصور والمقاطع المصورة التي تتداولها وسائل الإعلام مروعة. هناك أنباء غير مؤكدة عن سقوط أكثر من 100 قتيل".

ولفتت إلى أن حجم الأضرار المادية الناجمة عن الانفجار غير معروف بعد.

وقالت: "قائد شرطة العاصمة ونائب رئيسة البلدية في مكان الحادث الآن يقدمون الدعم للوكالة الوطنية لإدارة الكوارث".

Reports of an explosion of a fuel tanker at Wellington, PMB, a busy junction at the East of #Freetown.



There are casualties, a source at the closest health facility, Satellite Hospital says they are overwhelmed and referring the cases to Connaught, the main referral hospital. pic.twitter.com/Rx0EAqa2VF — Amadu Lamrana Bah (@LamranaAmadu) November 5, 2021

وأعربت عن تعازيها لذوي الضحايا.

وتداولت صفحات على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة تظهر اندلاع حريق كبير على عرض الشارع إثر الانفجار.