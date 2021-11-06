  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

80 قتيلا على الأقل في انفجار ناقلة وقود في عاصمة سيراليون

تاريخ النشر: 06/11/2021 - 10:54

80 قتيلا على الأقل في انفجار ناقلة وقود في عاصمة سيراليون
(تويتر)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

قتل ثمانون شخصا على الأقل، في انفجار ناقلة للوقود مساء أمس، الجمعة، في المنطقة الصناعية من فريتاون عاصمة سيراليون.

وقال أحد أعضاء "الصليب الأحمر": "انتشلنا ثمانين جثة من موقع الحادث الليل الماضي"، مشيرا إلى أن عمليات الإغاثة لا تزال مستمرة صباح السبت.

وأظهرت صور نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي عددُا من الضحايا يرقدون في شوارع فريتاون، بعد أن أصيبوا بحروق شديدة، مع اشتعال نيران في متاجر ومنازل قريبة.

وذكرت وسائل إعلام أفريقية وعالمية أن أكثر من 100 شخص لقوا مصارعهم إثر الانفجار الهائل.

وقالت رئيسة بلدية فريتاون، إيفون آكي سوير، في منشور على صفحتها على فيسبوك: "أشعر بحزن عميق لسماع وقوع انفجار على طول طريق باي بوريه، بويلينجتون، إثر اصطدام ناقلة تحمل الوقود بشاحنة".

وأضافت أن "الصور والمقاطع المصورة التي تتداولها وسائل الإعلام مروعة. هناك أنباء غير مؤكدة عن سقوط أكثر من 100 قتيل".

ولفتت إلى أن حجم الأضرار المادية الناجمة عن الانفجار غير معروف بعد.

وقالت: "قائد شرطة العاصمة ونائب رئيسة البلدية في مكان الحادث الآن يقدمون الدعم للوكالة الوطنية لإدارة الكوارث".

وأعربت عن تعازيها لذوي الضحايا.

وتداولت صفحات على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة تظهر اندلاع حريق كبير على عرض الشارع إثر الانفجار.

بودكاست عرب 48

#المنطقة الصناعية
#سيراليون

80 قتيلا على الأقل في انفجار ناقلة وقود في عاصمة سيراليون

حوارات

المحامية زهر: العليا شرعنت الاحتلال والاستيطان ورفضت غالبية التماسات الفلسطينيين  
المحامية زهر: العليا شرعنت الاحتلال والاستيطان ورفضت غالبية التماسات الفلسطينيين  

2021-10-30

"أمل اسم امرأة": سردٌ لمعاناة المرأة الفلسطينية والمواطنين في النقب
"أمل اسم امرأة": سردٌ لمعاناة المرأة الفلسطينية والمواطنين في النقب

2021-10-23

د. سامي إرشيد: "إقامة بنك تعاوني عربي يضع مجتمعنا على عتبة التطور والتنمية"
د. سامي إرشيد: "إقامة بنك تعاوني عربي يضع مجتمعنا على عتبة التطور والتنمية"

2021-10-16

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

السودان: الاحتجاجات الرافضة للانقلاب تتجه للتصعيد وجامعة الخرطوم تعلق الدراسة
السودان: الاحتجاجات الرافضة للانقلاب تتجه للتصعيد وجامعة الخرطوم تعلق الدراسة

2021-11-06

ألمانيا: جرحى في هجوم بسكين على متن قطار في بافاريا
ألمانيا: جرحى في هجوم بسكين على متن قطار في بافاريا

2021-11-06

العراق: لجنة تحقيق في مواجهات الجمعة بين الأمن والمحتجين على نتائج الانتخابات
العراق: لجنة تحقيق في مواجهات الجمعة بين الأمن والمحتجين على نتائج الانتخابات

2021-11-06

الأكثر قراءة

استشهاد طفل برصاص الاحتلال شرقي نابلس

استشهاد طفل برصاص الاحتلال شرقي نابلس

2021-11-05

"فوق النخل" أم "تيرَشرَش"؟

2021-11-05
مجزرتا خان يونس ورفح: إسرائيل تدفن توثيق جرائمها بالأرشيفات

مجزرتا خان يونس ورفح: إسرائيل تدفن توثيق جرائمها بالأرشيفات

2021-11-05
مصرع شخصين في حادث طرق قرب كسيفة

مصرع شخصين في حادث طرق قرب كسيفة

2021-11-05
مصرع شاب من عرابة في حادث طرق

مصرع شاب من عرابة في حادث طرق

2021-11-05