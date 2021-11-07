  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار الوطن العربي

قوات الأمن السودانية تفرق متظاهرين ضد الانقلاب وتنفذ اعتقالات ودعوات للتصعيد

تاريخ النشر: 07/11/2021 - 12:36

قوات الأمن السودانية تفرق متظاهرين ضد الانقلاب وتنفذ اعتقالات ودعوات للتصعيد
السودان (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

فرّقت قوات الأمن السودانية، اليوم الأحد، تجمعا احتجاجيا بالخرطوم على قرارات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، بالقوّة، ونفّذت اعتقالات بحق المشاركين في المظاهرة.

وقال تجمع المهنيين السودانيين من خلال تغريدة له على "تويتر" إن "لجنة المعلمين السودانيين نفذت اليوم وقفة احتجاجية بوزارة التربية والتعليم في ولاية الخرطوم رفضا للانقلاب واحتجاجا على تعيين منسوبي النظام المباد في هياكل إدارات الوزارة والمحليات والمدارس".

وأضاف تجمع المهنيين لاحقًا أن "القوات الأمنية هاجمت الوقفة السلمية وتم اعتقال خمسة معلمين ومعلمتين واقتيادهم إلى جهة مجهولة".

وحمّلت لجنة المعلمين المجلس العسكري مسؤولية سلامة المعلمين والمعلمات وتطالب بإطلاق سراحهم فورًا. كما تؤكد على استمرار مقاومة الانقلاب والعمل مع قوى الثورة لهزيمته.

وأكد تجمّع المهنيين السودانيين في وقت متأخر من يوم أمس السبت أنه "تنفيذًا لحملة تشييد المتاريس ودعمًا للعصيان المدني المُعلن من قبل قوى الثورة، يومي الأحد والإثنين، إذ نعلن تصعيدنا الإضافي تحت مسمى "مواكب المتاريس" لليوم الأحد 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2021 وسيكون كالآتي: #لاتفاوض_لاشراكة_لاشرعية #العصيان_المدني_الشامل".

ودعا التجمّع للالتزام بالعصيان المدني والتعبئة لمليونية 13 تشرين الثاني/ نوفمبر والتشبيك مع رفاقنا وحلفائنا في لجان المقاومة والأجسام المهنية والنقابية حتى إسقاط الإنقلاب العسكري ومحاكمة قادته محاكمة عادلة، وتسليم السلطة كاملة لقوى الثورة المدنية.

وكان قد نشر تجمع المهنيين السودانيين، مساء أمس السبت، مقترح إعلان سياسي يشمل اختيار شخصية مستقلة لرئاسة الحكومة ومجلس وزراء من كفاءات وتشكيل برلمان خلال شهرين، وإلغاء الإعلان الدستوري.

بودكاست عرب 48

#السودان
#الانقلاب العسكري
#البرهان
#تجمع المهنيين السودانيين

حوارات

المحامية زهر: العليا شرعنت الاحتلال والاستيطان ورفضت غالبية التماسات الفلسطينيين  
المحامية زهر: العليا شرعنت الاحتلال والاستيطان ورفضت غالبية التماسات الفلسطينيين  

2021-10-30

"أمل اسم امرأة": سردٌ لمعاناة المرأة الفلسطينية والمواطنين في النقب
"أمل اسم امرأة": سردٌ لمعاناة المرأة الفلسطينية والمواطنين في النقب

2021-10-23

د. سامي إرشيد: "إقامة بنك تعاوني عربي يضع مجتمعنا على عتبة التطور والتنمية"
د. سامي إرشيد: "إقامة بنك تعاوني عربي يضع مجتمعنا على عتبة التطور والتنمية"

2021-10-16

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الحكومة الليبية ترفض قرار "الرئاسي" إيقاف وزيرة الخارجية عن العمل
الحكومة الليبية ترفض قرار "الرئاسي" إيقاف وزيرة الخارجية عن العمل

2021-11-07

مبادرة أممية لمفاوضات غير مشروطة بأثيوبيا
مبادرة أممية لمفاوضات غير مشروطة بأثيوبيا

2021-11-07

نجاة رئيس الوزراء العراقي من محاولة اغتيال
نجاة رئيس الوزراء العراقي من محاولة اغتيال

2021-11-07

الأكثر قراءة

8 ضحايا خلال عامين في البعنة: مقتل شاب بإطلاق نار

8 ضحايا خلال عامين في البعنة: مقتل شاب بإطلاق نار

2021-11-06
مصرع 5 أشخاص في حادث جنوب نابلس

مصرع 5 أشخاص في حادث جنوب نابلس

2021-11-06
أكثر من 90 قتيلا في انفجار صهريج وقود في عاصمة سيراليون

أكثر من 90 قتيلا في انفجار صهريج وقود في عاصمة سيراليون

2021-11-06
مصابان أحدهما بحالة خطيرة في تل أبيب

مصابان أحدهما بحالة خطيرة في تل أبيب

2021-11-06
اتهام إعلامية لبنانية بعد ظهورها على قناة إسرائيلية

اتهام إعلامية لبنانية بعد ظهورها على قناة إسرائيلية

2021-11-06