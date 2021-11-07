قوات الأمن السودانية تفرق متظاهرين ضد الانقلاب وتنفذ اعتقالات ودعوات للتصعيد

فرّقت قوات الأمن السودانية، اليوم الأحد، تجمعا احتجاجيا بالخرطوم على قرارات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، بالقوّة، ونفّذت اعتقالات بحق المشاركين في المظاهرة.

وقال تجمع المهنيين السودانيين من خلال تغريدة له على "تويتر" إن "لجنة المعلمين السودانيين نفذت اليوم وقفة احتجاجية بوزارة التربية والتعليم في ولاية الخرطوم رفضا للانقلاب واحتجاجا على تعيين منسوبي النظام المباد في هياكل إدارات الوزارة والمحليات والمدارس".

وأضاف تجمع المهنيين لاحقًا أن "القوات الأمنية هاجمت الوقفة السلمية وتم اعتقال خمسة معلمين ومعلمتين واقتيادهم إلى جهة مجهولة".

وحمّلت لجنة المعلمين المجلس العسكري مسؤولية سلامة المعلمين والمعلمات وتطالب بإطلاق سراحهم فورًا. كما تؤكد على استمرار مقاومة الانقلاب والعمل مع قوى الثورة لهزيمته.

وأكد تجمّع المهنيين السودانيين في وقت متأخر من يوم أمس السبت أنه "تنفيذًا لحملة تشييد المتاريس ودعمًا للعصيان المدني المُعلن من قبل قوى الثورة، يومي الأحد والإثنين، إذ نعلن تصعيدنا الإضافي تحت مسمى "مواكب المتاريس" لليوم الأحد 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2021 وسيكون كالآتي: #لاتفاوض_لاشراكة_لاشرعية #العصيان_المدني_الشامل".

ودعا التجمّع للالتزام بالعصيان المدني والتعبئة لمليونية 13 تشرين الثاني/ نوفمبر والتشبيك مع رفاقنا وحلفائنا في لجان المقاومة والأجسام المهنية والنقابية حتى إسقاط الإنقلاب العسكري ومحاكمة قادته محاكمة عادلة، وتسليم السلطة كاملة لقوى الثورة المدنية.

وكان قد نشر تجمع المهنيين السودانيين، مساء أمس السبت، مقترح إعلان سياسي يشمل اختيار شخصية مستقلة لرئاسة الحكومة ومجلس وزراء من كفاءات وتشكيل برلمان خلال شهرين، وإلغاء الإعلان الدستوري.