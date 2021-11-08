وقع انفجار ضخم، مساء الإثنين، عند مدخل مكتب وزارة الصحية في مدينة الناصرة، ولا تزال ظروفه غامضة حتى هذه اللحظة.

وقالت الشرطة في بيان صدر عنها إنها "تلقت بلاغا حول انفجار سمع في مكتب وزارة الصحة في مدينة الناصرة".

انفجار ضخم عند مدخل مكتب وزارة الصحة في #الناصرة pic.twitter.com/Sj5TwHHj8e — موقع عرب 48 (@arab48website) November 8, 2021

وأضافت أن قواتها "هرعت إلى المكان، وشرعوا بجمع الأدلة والبينات والتحقيق في ملابسات الحادث".

وأوضحت أن الانفجار "أسفر عن أضرار في المكان بدون إصابات".

عناصر الإطفاء والشرطة في المكان ("عرب 48")

ويقع مكتب وزارة الصحة أو ما يعرف بـ"الصحية" قرب مفرق أم واصف في مدينة الناصرة.

("عرب 48")

("عرب 48")