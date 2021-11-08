  2. محليات
  3. أخبار محلية

انفجار ضخم عند مدخل مكتب وزارة الصحة في الناصرة

تاريخ النشر: 08/11/2021 - 23:22

انفجار ضخم عند مدخل مكتب وزارة الصحة في الناصرة
بعيد الانفجار المكان ("عرب 48")
تحرير: محمود مجادلة
زكريا حسن زكريا حسن

وقع انفجار ضخم، مساء الإثنين، عند مدخل مكتب وزارة الصحية في مدينة الناصرة، ولا تزال ظروفه غامضة حتى هذه اللحظة.

وقالت الشرطة في بيان صدر عنها إنها "تلقت بلاغا حول انفجار سمع في مكتب وزارة الصحة في مدينة الناصرة".

وأضافت أن قواتها "هرعت إلى المكان، وشرعوا بجمع الأدلة والبينات والتحقيق في ملابسات الحادث".

وأوضحت أن الانفجار "أسفر عن أضرار في المكان بدون إصابات".

عناصر الإطفاء والشرطة في المكان ("عرب 48")

ويقع مكتب وزارة الصحة أو ما يعرف بـ"الصحية" قرب مفرق أم واصف في مدينة الناصرة.

("عرب 48")
("عرب 48")
("عرب 48")

بودكاست عرب 48

#الناصرة
#مكتب وزارة الصحة
#انفجار
#قنبلة يدوية

حوارات

المحامية زهر: العليا شرعنت الاحتلال والاستيطان ورفضت غالبية التماسات الفلسطينيين  
المحامية زهر: العليا شرعنت الاحتلال والاستيطان ورفضت غالبية التماسات الفلسطينيين  

2021-10-30

"أمل اسم امرأة": سردٌ لمعاناة المرأة الفلسطينية والمواطنين في النقب
"أمل اسم امرأة": سردٌ لمعاناة المرأة الفلسطينية والمواطنين في النقب

2021-10-23

د. سامي إرشيد: "إقامة بنك تعاوني عربي يضع مجتمعنا على عتبة التطور والتنمية"
د. سامي إرشيد: "إقامة بنك تعاوني عربي يضع مجتمعنا على عتبة التطور والتنمية"

2021-10-16

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

حملة اعتقالات واسعة في طمرة
حملة اعتقالات واسعة في طمرة

2021-11-08

مصرع عامل في ورشة بناء ببرديس حنا
مصرع عامل في ورشة بناء ببرديس حنا

2021-11-08

لجنة المتابعة تدين التحريض العنصري المنفلت على اتحاد أبناء سخنين
لجنة المتابعة تدين التحريض العنصري المنفلت على اتحاد أبناء سخنين

2021-11-08

الأكثر قراءة

نجل حفتر يزور إسرائيل طلبا للمساعدة

نجل حفتر يزور إسرائيل طلبا للمساعدة

2021-11-07

"عصا موسى" تخترق مجددا مخزونات معلومات إسرائيلية

2021-11-07
بينيت: سنبني

بينيت: سنبني "إفياتار" ولا قنصلية أميركية بالقدس

2021-11-07
الاحتلال يوقع أمرا عسكريا لملاحقة المؤسسات الفلسطينية الست بالضفة

الاحتلال يوقع أمرا عسكريا لملاحقة المؤسسات الفلسطينية الست بالضفة

2021-11-07
مع احتدام القتال في أثيوبيا: تحذيرات إسرائيلية من استقدام يهود الفلاشا

مع احتدام القتال في أثيوبيا: تحذيرات إسرائيلية من استقدام يهود الفلاشا

2021-11-07