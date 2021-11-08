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تصريح ادعاء ضد شابين على خلفية إطلاق النار على منزل الضابط جمال حكروش

تاريخ النشر: 08/11/2021 - 13:00

تصريح ادعاء ضد شابين على خلفية إطلاق النار على منزل الضابط جمال حكروش
من المكان (الشبكة)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

قدمت النيابة العامة إلى محكمة الصلح في الناصرة، اليوم الإثنين، تصريح ادعاء ضد شابين (33 و21 عاما) أحدهما محام من كفر كنا والآخر من حيفا، على خلفية إطلاق النار على منزل الضابط جمال حكروش.

وجرى اعتقال مشتبه من منزله والآخر بعد عودته من إجازة. ومددت المحكمة اعتقال الشابين لغاية يوم الخميس المقبل.

ووفقا للشرطة فإن المشتبهين وصلا إلى منزل حكروش بسيارة المشتبه من حيفا، ليلة 10 أيلول/ سبتمبر الماضي، ونزل المشتبه من كفر كنا من السيارة وهو ملثم وأطلق النار على بوابة موقف السيارات بمنزل حكروش وألحق أضرارا هناك.

وأعلنت الشرطة أن إطلاق النار لم يكن على خلفية قومية، وأنه بذلك جرى نقل التحقيق من جهاز الأمن العام (الشاباك) إلى الشرطة.

وذكرت مصادر في الشرطة لوسائل إعلام أنه وفقا للشبهات وقعت حادثة إطلاق النار بعد محاولة حكروش إنهاء خلاف عائلي بكفر كنا.

ونفى محاميا المشتبهين أي صلة لهما بإطلاق النار.

هذا، وكان منزل الضابط جمال حكروش، قائد شعبة "سيف" في الشرطة الإسرائيلية لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي، في كفر كنا بالقرب من مدينة الناصرة قد تعرض إلى إطلاق نار بعد منتصف ليل 10 أيلول/ سبتمبر الماضي.

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#جمال حكروش
#إطلاق نار
#حيفا
#كفر كنا
#العنف والجريمة

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