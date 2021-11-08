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حملة اعتقالات واسعة في طمرة

تاريخ النشر: 08/11/2021 - 15:55

حملة اعتقالات واسعة في طمرة
(توضيحية - تصوير الشرطة)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أفادت مصادر محلية في طمرة أن الشرطة قامت باعتقال العشرات من سكان المدينة اليوم، الإثنين، وذلك على خلفية لم تُكشف أسبابها لغاية الآن.

وقال أحد سكان طمرة لـ"عرب 48" إن "الشرطة نفذت حملة اعتقالات واسعة وغير مسبوقة في المدينة، إذ طالت الاعتقالات بحسب المعلومات المتوفرة 47 مواطنا من أبناء المدينة بينهم موظف من البلدية".

وأشار إلى أن "دوريات للشرطة تجوب أحياء وشوارع طمرة وتداهم منازل وتنفذ اعتقالات بعض المواطنين".

هذا، وحاولنا الحصول على تعقيب رئيس بلدية طمرة، د. سهيل ذياب، غير أنه لم يتسن لنا ذلك؛ وقال مصدر في البلدية لـ"عرب 48" إن "الاعتقالات التي تنفذ في المدينة، اليوم، ليس لها أي علاقة بالبلدية".

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#طمرة
#اعتقالات
#بلدية طمرة

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