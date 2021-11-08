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عدوان إسرائيلي يستهدف مواقع في سورية

تاريخ النشر: 08/11/2021 - 19:30

عدوان إسرائيلي يستهدف مواقع في سورية
من قصف إسرائيلي سابق في سورية (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

شنت طائرات حربية تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، مساء اليوم، الإثنين، هجومًا على مواقع في سورية، حسبما أفادت وكالة الأنباء الرسمية التابعة للنظام السوري ("سانا")، مشيرة إلى أن "الدفاعات الجوية تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها".

ونقلت "سانا" عن مصدر عسكري (لم تسمه)، قوله إن "العدو الإسرائيلي نفذ عدوانًا جويًا من اتجاه شمال بيروت، مستهدفًا بعض النقاط في المنطقة الوسطى والساحلية".

وأعلن المصدر إصابة "جنديين ووقوع بعض الخسائر المادية"، من جراء العدوان؛ من دون إضافة تفاصيل حول ماهية النقاط المستهدفة وموقعها.

من جانبه، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن القصف الإسرائيلي "استهدف مواقع في محافظة حمص، وسط سورية". ورجح المرصد أن يكون الهجوم الإسرائيلي قد استهدف "مستودعات ومراكز تطوير أسلحة للميليشيات الإيرانية".

وقال مدير المرصد، رامي عبد الرحمن، إن "الصواريخ الإسرائيلية استهدفت محيط مطار الشعيرات العسكري في جنوب شرق محافظة حمص (وسط)، حيث تقع مواقع عسكرية عدة تابعة لقوات النظام وتتواجد فيها مجموعات موالية لايران".

وأشار المرصد إلى أن الدفاعات الجوية السورية، التي انطلقت من غرب ووسط البلاد، أسقطت أربعة صواريخ على الأقل.

وخلال الأعوام الماضية، شنّت إسرائيل عشرات الضربات الجوية في سورية، مستهدفة مواقع لقوات النظام السوري وخصوصًا أهدافًا إيرانية وأخرى لـ"حزب الله" اللبناني.

وفي الثالث من الشهر الجاري، استهدفت ضربة إسرائيلية منطقة تقع فيها مستودعات سلاح وذخائرة تابعة لمقاتلين موالين لإيران في ريف دمشق، بحسب المرصد السوري.

وفي نهاية تشرين الأول/ أكتوبر، قتل خمسة مقاتلين موالين لإيران في قصف إسرائيلي استهدف نقاطاً عدة في ريف دمشق، وفق المصدر ذاته.

كما وثق المرصد مقتل تسعة مقاتلين موالين لإيران في ضربة إسرائيلية في منتصف شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، في ريف حمص الشرقي، فيما أعلن النظام السوري، في حينه، عن مقتل جندي سوري.

ونادرًا ما تؤكّد إسرائيل تنفيذ ضربات في سورية، لكنها تكرّر أنّها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها وتموضعها العسكري في سورية.

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#سانا
#طائرات حربية
#سلاح الجو الإسرائيلي
#حمص

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